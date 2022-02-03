Мутация продолжается

На 2 февраля 2022 года в стационарах ВКО лечение от ковида проходят 372 пациента. Общий процент занятости коечного фонда составляет 19,2 процента.

За сутки 32 пациента выписались из больниц, сообщает Управление здравоохранения ВКО, но при этом по области зарегистрировано 265 новых случаев заболевания КВИ. Из них 226 – с симптомами и 39 без них.

В целом по республике выявлено 7149 новых фактов заражения, выздоровели 12 783 человека. По информации Минздрава, за сутки от КВИ и ковидной пневмонии скончались 19 пациентов, в нашей области летальных случаев нет.

Восточно-Казахстанская область по-прежнему остаётся в «красной» зоне согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации.

Между тем министр здравоохранения РК Ажар Гиният, выступая на заседании Правительства, сообщила о подъёме заболеваемости гриппом и другими ОРВИ.

– В настоящее время по всей республике отмечается циркуляция вируса гриппа А. На уровне лаборатории установлено более 500 случаев гриппа. Со второй декады января отмечается резкий подъём заболеваемости ОРВИ, что соответствует эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ, по сравнению с эпидсезоном 2019 года заболеваемость выросла в 1,2 раза, за последнюю неделю сохраняется высокий уровень заболеваемости, при этом заболеваемость среди детей увеличилась на 13 процентов, – доложила министр.

Она отметила, что неспецифические меры профилактики гриппа и ОРВИ аналогичны профилактике КВИ. Это соблюдение масочного режима, отказ от посещения мест массового скопления людей. При появлении признаков заболевания нужно оставаться дома, изолироваться от окружающих и своевременно обращаться за медицинской помощью.

– Учитывая, что почти 50 процентов заболевших ОРВИ – это дети, акимам необходимо обратить внимание на соблюдение профилактических мер в организациях воспитания и образования и своевременное оказание медицинской помощи, – добавила глава Минздрава.

Позже министр призвала родителей детей старше 12 лет сделать выбор в пользу прививки от КВИ, так как штамм «омикрон» активно поражает именно подростков.

МВК по нераспространению COVID-19 приводит данные по США, где в январе было выявлено более 3,5 миллиона случаев заболевания ковидом среди несовершеннолетних. При этом отмечается, что число заражений коронавирусом нового типа среди детей резко возросло во время всплеска «омикрон»-штамма. Согласно отчёту Американской академии педиатрии и Ассоциации детских больниц, более 11,4 миллиона детей получили положительный тест на COVID-19 с начала пандемии. А за последние две недели было зафиксировано почти 2 миллиона новых случаев, что в три раза превышает пиковый уровень всплеска «дельта»-штамма в 2021 году.

Более того, «омикрон» ещё и мутирует. В Чехии выявили первые случаи заражения подштаммом ВА.2. Как отмечает Государственный медицинский институт Чехии, данный геном вируса активно поражает детей.

Подвид «омикрон»-штамма коронавируса BA.2 также называют «скандинавским». Он доминирует в Дании и Швеции. По мнению медиков, он разносится в 1,5 раза быстрее, чем выявленный ранее «омикрон».

Айгуль Биданова

Фото из открытых источников