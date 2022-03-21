Мудрые сказки Востока

В Русском государственном драматическом театре имени Ф. М. Достоевского весь март царит Наурыз – юных зрителей, а также их родителей здесь ждёт зрелищная интермедия «Сказочный Восток».

Поставила шоу ведущая актриса театра Анастасия Малицкая. Она признаётся, что стала настоящим знатоком этого древнего тюркского праздника, так как режиссирует интермедии к Наурызу уже несколько лет. И каждый раз Анастасия с коллегами создают эксклюзивное, неповторимое, оригинальное представление.

– Идеи в интернете мы не берём категорически! Не берём их даже у самих себя годичной давности! – рассказала Анастасия Малицкая. – При подготовке к Наурызу я более требовательна к себе, это ведь праздник обновления, вот и я постоянно стремлюсь к чему-то новому, неожиданному для зрителей. Это самый красивый и самый многогранный праздник. Нужно учесть и то, чтобы эстетически это было действительно захватывающее зрелище, и в то же время, чтобы у него было поучительное содержание. А ещё – напомнить о традициях, значении ингредиентов наурыз коже, и, конечно, всех должен благословить Кадыр ата, его играет Александр Сухов.

В этом году изюминкой шоу стали тематические игры с залом.

– Я немного переживала, потому что увлечь полутысячный зал – серьёзная задача. Но мы справились! – поделилась режиссёр.

Главным героем мини-спектакля в честь Наурыза стал Джинн из лампы, знаток тысяч историй, который становится проводником для юных зрителей в глубь истории, к истокам древнейшего праздника.

А после этого увлекательного путешествия ребят ждёт ещё и показ лучших сказок театра – в разные дни это «Сокровища Бразилии», «Огниво» или «Золотое пёрышко».

Айгуль Биданова

Фото предоставлено драмтеатром им. Ф. М. Достоевского

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