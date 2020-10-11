Мудрость среди веков

У наших отцов и дедов по сравнению с сегодняш­ним поколением, конечно, было меньше знаний, об­ходительности, изящества и опрятности. Но при всем при этом деды наши обладали такими двумя каче­ствами, которыми мы сейчас никак не можем похва­ литься.

Мы постепенно изживали недостатки, доставши­еся нам в наследство, и, кажется, не заметили, где и при каких обстоятельствах растеряли указанные выше качества, характерные для нашего народа. Мы приобрели многое, стали образованнее: жизнь безу­держно движется вперед. Но, не вернув себе этих двух возвышающих человека качеств, мы не сможем встать в ряд с великими народами. Больше того, все наши достижения и поиски оборачиваются не на пользу нам, а во вред.

Эти качества назывались стремлением к единству и заботой о чести. Что они означали и какое место занимали в нашей жизни?

Первое — в давние времена в народе умели почи­тать лучших мужей. Самых мудрых и честных из них облачали особыми полномочиями и называли «ель-басы»- глава народа и «топ-басы»- предводитель об­щины. Эти избранные решали все споры и тяжбы, управляли всей жизнью страны, а все остальные бес­прекословно подчинялись их воле и занимались сво­ими большими и малыми хозяйственными делами. В народе говорили: «Возьми в руки альчик1 и, если годится, сделай из него биту»,- но при этом добав­ляли: «Когда каждый мнит себя бием, людям тесно на земле; когда народ един со своим вождем, он не сгорит и в огне».

Да, народ стоял стеной за своих предводителей, от­дав им в руки бразды правления и помогая им во всем.

Он не замечал недостатки своих кумиров, славил их прозорливость. И, почитая их как божество, он стано­вился лучше и сам. О чем же, как не о благоденствии и возвышении своей страны оставалось печься вождям, когда богатство народа было их богатством, а люди — их братьями?

Второе — сородичи прекращали междоусобицы и забывали всякие обиды, когда в аулах упоминали имена предков и взывали к их духу. Вставали как один на защиту обиженного.

В степи бытовала пословица: «Кто не дорожит своею честью, тот становится жертвой недруга». И снова люди предостерегали друг друга: «Ничтожное меньшинство, погрязшее в распрях, способно свес­ти на нет достояние большинства». Говорили еще: «У шести склочников добро уведут из-под носа, чет­веро дружных добудут то, что спрятано на небе», «Родич может потерять все, но не должен терять кровные узы», «Кто любит дорогу, найдет казну, кто подвержен склокам, повстречает беду».

Где сейчас эти два высоких качества? Они тоже были плодами достоинства и стойкости, неустанной жизненной борьбы и опыта, и, потеряв эти славные качества, мы потеряли все.

Теперь не дружат. Душевное расположение заме­нил обман. И не умеют враждовать. Гнев подменен завистью и склоками.

Слово 39

#РА_Абай175

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