Мудрость сквозь века….

Разница между умными и глупыми людьми представляется мне своеобразным эталоном для сопоставления противоречивого.
И действительно, умный человек стремится познать окружающий мир и принести пользу людям: уши его открыты советам, а память — кладовая светлой грусти. Он постоянно увлечен и ищет в жизни удивительное, необычное, и дни его поисков представляются ему потом самым прекрасным временем его жизни. Никогда он не жалеет о своем прошлом.
Глупый же никак не найдет своего места в жизни. Он увлекается чем попало, заполняя дни бесплодными, бесцельными затеями. Молодость не вечна, но глупец не задумывается над этим. Предавшись пустым потехам, он становится ненасытным и однажды, слишком поздно, замечает, что время согнуло его. Вот и получается, что лучшие годы прошли в собачьих хлопотах, а старость омрачена горьким раскаянием.
Еще одним пороком является искушение, которое подстерегает человека на каждом шагу. Впасть в искушение или в соблазн — это то же самое, что позволить зажечь в крови огонь нездоровой страсти, а такая страсть сопоставима с болезнью, ибо опьяняет человека и заставляет его гнаться за призрачными мечтами. Самозабвенный глупец не задумывается над тем, что постоянно выставляет себя на посмешище. Он напоминает собой полоумного человека, который, задрав нос, несется без шапки на неоседланном коне, прикрыв его круп полами своего халата. Умный в это время добивается поставленной перед собой цели без особого шума, действует разумно, вовсе не выставляя себя на посмешище и не теряя головы.
Тот, кто желает увидеть себя в ряду разумных людей, должен раз в день, или раз в неделю, или хоть раз в месяц отдавать себе отчет: как прожил эти дни, пытался ли приумножить свои знания, были ли его дела полезными и богоугодными.
#РА_Абай175
Слово 15