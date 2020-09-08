Мудрость сквозь века….

Разница между умными и глупыми людьми пред­ставляется мне своеобразным эталоном для сопос­ тавления противоречивого.

И действительно, умный человек стремится по­знать окружающий мир и принести пользу людям: уши его открыты советам, а память — кладовая светлой грусти. Он постоянно увлечен и ищет в жизни удивительное, необычное, и дни его поис­ков представляются ему потом самым прекрасным временем его жизни. Никогда он не жалеет о сво­ем прошлом.

Глупый же никак не найдет своего места в жиз­ни. Он увлекается чем попало, заполняя дни бесплод­ными, бесцельными затеями. Молодость не вечна, но глупец не задумывается над этим. Предавшись пустым потехам, он становится ненасытным и од­нажды, слишком поздно, замечает, что время согну­ло его. Вот и получается, что лучшие годы прошли в собачьих хлопотах, а старость омрачена горьким раскаянием.

Еще одним пороком является искушение, которое подстерегает человека на каждом шагу. Впасть в иску­шение или в соблазн — это то же самое, что позволить зажечь в крови огонь нездоровой страсти, а такая страсть сопоставима с болезнью, ибо опьяняет челове­ка и заставляет его гнаться за призрачными мечтами. Самозабвенный глупец не задумывается над тем, что постоянно выставляет себя на посмешище. Он напоминает собой полоумного человека, который, задрав нос, несется без шапки на неоседланном коне, прикрыв его круп полами своего халата. Умный в это время до­бивается поставленной перед собой цели без особого шума, действует разумно, вовсе не выставляя себя на посмешище и не теряя головы.

Тот, кто желает увидеть себя в ряду разумных лю­дей, должен раз в день, или раз в неделю, или хоть раз в месяц отдавать себе отчет: как прожил эти дни, пы­тался ли приумножить свои знания, были ли его дела полезными и богоугодными.

#РА_Абай175

Слово 15