Мудрость на века

Достоинство человека определяется его подхо­ дом к делу, а не завершением.

2.Самые прекрасные мысли тускнеют, пройдя через человеческие уста.

3.Берясь учить себялюбивого невежду, можно возрадовать душу, а можно и загубить.

4.Помощь разумному возвышает человека; со­действие неразумному — разрушает.

5. Дорожи не тем, что сын отца; гордись тем, что ты — сын человека.

6.Достойный довольствуется малым, хотя и же­лал большего. Ничтожный недоволен, даже когда получает с избытком.

Слово 37

#РА_Абай175

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