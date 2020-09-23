Мудрость на века

- Достоинство человека определяется его подходом к делу, а не завершением.
2.Самые прекрасные мысли тускнеют, пройдя через человеческие уста.
3.Берясь учить себялюбивого невежду, можно возрадовать душу, а можно и загубить.
4.Помощь разумному возвышает человека; содействие неразумному — разрушает.
5. Дорожи не тем, что сын отца; гордись тем, что ты — сын человека.
6.Достойный довольствуется малым, хотя и желал большего. Ничтожный недоволен, даже когда получает с избытком.
Слово 37
#РА_Абай175
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