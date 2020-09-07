Мудрость Абая

Веселья легкая вода,

Пустая молодость — беда.

Ты лучше разумом попробуй

Познать, где дружба, где вражда.

Что славным у людей слывет,

Тебя не слишком пусть влечет.

Не торопись, мой друг, работа —

Она предмет твоих забот.

Души богатства береги,

Всего, что дешево,— беги,

А скромность — истинный хозяин,

Он душу не ведет в долги.

Не будь ко всем доверчив сплошь,

От зоркости ты не умрешь,

Не то и стариком согбенным,

Где враг, где друг,— не разберешь.

Хапуга на объятья скор.

Всегда он там, где шум и спор.

Мой друг, ты разве сам не видишь,

Что под конец он нищ, как вор.

1901

#РА_Абай175

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