Мудрость Абая глазами детей

Детский онлайн-конкурс рисунков «Мудрость Абая» прошел в Восточно-Казахстанской области.

Мероприятие, посвященное 175-летию казахского поэта и просветителя, провела областная газета «Рудный Алтай». Участие в нем приняли 22 ребенка от четырех до 15 лет.

Темой для рисунков послужили образ Абая Кунанбайулы и его

творчество. Детская фантазия не знала границ. Например, Анастасия

Алпеева изобразила Абая в библиотеке, Нұрғайша Еркебұланқызы назвала картину «Абай и времена года», нарисовав философа и просветителя на фоне природы в разное время года.

Артём Зинковский решил проиллюстрировать «Слова назидания», назвав картину «Не попробуешь – не узнаешь». Он изобразил маленького ребенка, который познает мир через свои ощущения: холодно – горячо, твердо – мягко, вкусно – кисло, и подкрепил словами мудреца: «Ребенок рождается на свет, наследуя два начала. Первое из них требует еды, питья и сна. Это – потребность плоти, без этого тело не будет расти и крепнуть. Другое – тяга к познаниям. Младенец тянется к ярким вещам, берет их в рот, пробует на вкус, прикладывает к щеке…».

Несмотря на разнообразие и многогранность представленных работ, всех их объединяло одно – мудрость великого Абая.

Отметим, что победителей выбирали по количеству поставленных лайков на страничках газеты в социальных сетях «Одноклассники» и Instagram. Занявшие призовые места получили в подарок развивающие мозаики, творческие принадлежности и подарочные сертификаты на приобретение товаров от спонсоров – торговой компании «Vita Мир» и ТД «Дети».

Так, Гран-при и сертификат на 10 тысяч тенге получила 12-летняя Томирис Курманбаева из Усть-Каменогорска, она изобразила Абая на фоне Великой степи.

– Когда узнала, что выиграла, почувствовала лёгкий шок, – поделилась Томирис. – Было бы хорошо, если подобные конкурсы проводились чаще.

Первое место и аналогичный приз достались 5-летнему Егору Бунькову из областного центра. Он проиллюстрировал стихотворение «Весна».

– На картине изображены верблюдица с маленьким верблюжонком, которые пасутся, – рассказал Егор. – Их греет солнышко, а внутри него – Абай. Это означает, что казахский поэт своими стихами согревает людей, как солнце.

Второе место заняла 7-летняя Айым Ельнаркызы из поселка Глубокое, ей подарили деревянный пазл ручной работы в виде карты Восточно-Казахстанской области. Обладательницей третьего места и книги «Маленький принц» стала 9-летняя Ақнұр Дамирқызы из областного центра.

В номинации «Самый маленький» победила 4-летняя Медина Қуанышқызы из Усть-Каменогорска. Ей подарили фреску, набор «Собери сам» и цветные карандаши. А победителем в номинации «Выбор редакции» и обладателем набора юного художника стала 15-летняя Ольга Запорожец из поселка Усть-Таловка.

– С радостью приняла участие в конкурсе, который организовала газета «Рудный Алтай», – отметила Ольга. – Для меня большая честь победить в номинации «Выбор редакции». Спасибо организаторам и тем, кто голосовал за меня.

Добавим, что все победители получили сувенирную продукцию от редакции газеты «Рудный Алтай», а участников наградили памятными дипломами. Также рисунки ребят будут представлены на мини-выставке «Мудрость Абая», которую оформят в фойе здания.

Татьяна Кравченко

Дмитрий Франчук