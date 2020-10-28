Мудрость Абая

Известно, что наукой овладевает тот, кто испытывает жажду познания.

Но одного стремления тут мало. Даже сам процесс приобретения знаний должен быть подчинен определенной системе. В противном случае поиски могут оказаться напрасными.

Во-первых, ты должен точно уяснить, для чего тебе необходима наука. Не для обогащения или приобретения каких-нибудь мирских благ стремись к науке. Если ты страстно увлечен ею, то богатством для тебя явится каждое твое открытие, устранение самого незначительного пробела в твоих знаниях. Нет ничего ценнее такого приобретения. И не бывает на свете наслаждения выше того, которое ты испытал при этом. У тебя родилась любовь к науке, а она, как и всякая любовь, ненасытна,- значит, ты идешь на новый труд и поиски. Эта любовь, иными словами, жажда познания, помогает тебе запомнить увиденное и услышанное, усвоить их и закрепить в своей памяти в ясных, образных художественных формах.

Если твоя душа лежит к другим вещам и ты изучаешь науку ради достижения этих самых других интересов, то твое отношение к науке подобно отношению злой мачехи к пасынку. Науку надо любить, как мать любит родного сына. Тогда и наука ответит тебе взаимностью, станет доступнее. Коротко говоря, на этом пути неполноценное отношение не приводит к успеху.

Во-вторых, стремись овладеть наукой для того, чтобы расширить свои познания и посвятить их благородным целям. Просвещению чужды ненужные споры. В разумных пределах споры оттачивают ум, но излишняя приверженность к ним губит человека, ибо он привыкает спорить не ради выяснения истины, а для того, чтобы во что бы то ни стало победить соперника. Наука, как таковая, уже остается в стороне, главным же для такого «ученого мужа» становится стремление запутать другого и сделать его жертвой ложных истин. Вообще, это свойственно людям с дурными наклонностями. Человека, сбившего в споре с верного пути сотню людей, грешно даже сравнивать с тем, кто вывел на путь истины одного. Наука нуждается не в глупом споре, ведущем к соперничеству, а в дискуссии, но и здесь следует знать меру. Отсутствие меры плодит завистников и спесивцев, предрасположенных ко лжи, наговорам и рукоприкладству.

В-третьих, достигнув истины, не отступай от нее даже под угрозой смерти. Кому нужны твои знания, если они не покорили, не захватили всецело тебя самого? Какой прок от истины, если ты сам не предан ей?

В-четвертых, надо помнить о двух человеческих свойствах, способствующих приумножению знаний. Это — потребность человека к живому обмену мнениями, советоваться с другими и тяга к сохранению приобретенного, усвоению его. Следует прилагать все силы, чтобы совершенствовать в себе эти свойства.

Только тогда человек способен обогатить себя знаниями и создать предпосылки для развития науки.

В-пятых, в Девятнадцатом слове назидания уже писалось о четырех пороках, мешающих людям стать разумными. Надо держаться от них в стороне. Особенно остерегайся, душа моя, равнодушия и беспечности, не подпускай их близко к себе! Там, где они властвуют, нет ни веры, ни народа, ни истины, ни чести, ни разума — всего того, ради чего существует наука.

В-шестых, надо обладать характером, который, подобно сосуду, поможет сохранить твои знания и разум. Крепи свой характер! И знай, что твердость характера разрушают зависть и легкомыслие, подтачивают ранимость от бестактного слова и подверженность мимолетным увлечениям. Действительно, какой прок от твоих знаний, если их негде хранить?

Значит, нужно быть стойким, нужно всегда сохранять твердость духа. Крепкий характер также немыслим без воли, помогающей человеку добиваться поставленной цели и не позволяющей ему даже минутной слабости.

Итак, твердость духа и воли — основа настоящего характера. Пусть же они умножают мудрость и служат чести человеческой!

Слово 32

#РА_Абай175

Фото из архива