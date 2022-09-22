МСБ: проблемы и ожидания

Вопросы развития малого и среднего бизнеса с представителями региональных бизнес-структур Восточного Казахстана обсудили эксперты-аналитики, представляющие Центр прикладных исследований «Talap».

В Послании народу Казахстана Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что малый и средний бизнес в республике сегодня испытывает немало проблем, решать которые предстоит в том числе и на государственном уровне.

«Системные проблемы нашей экономики хорошо известны. Это сырьевая зависимость, низкая производительность труда, недостаточный уровень инноваций, неравномерное распределение доходов», – подчеркнул Президент Казахстана.

Глава государства объявил о новом экономическом курсе, приоритетами которого станут: стимулирование частной предпринимательской инициативы, то есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику; развитие конкуренции, то есть обеспечение равных возможностей для всех; справедливое распределение национального дохода.

Что же мешает развитию предпринимательских инициатив? Эту тему обсудили за круглым столом представители общественной организации с предпринимательской общественностью ВКО.

Как рассказал директор Центра прикладных исследований «Talap» Рахим Ошакбаев, их общественная организация специализируется на анализе текущей экономической ситуации и прогнозах на ближайшее время в области экономики и финансов. Результаты недавнего исследования, раскрывающего семь основных проблем, с которыми чаще всего сталкивается бизнес Казахстана, гости региона презентовали представителям бизнес-сообщества.

Одной из первых аналитики называют растущую инфляцию. По официальным данным Национального комитета по статистике РК, инфляция в республике с августа 2021 по август 2022 года составила 16,1%. Из них 20,8% дали прирост цен на продукты питания, 20,5% – на стоимость бытовой техники и сопутствующих товаров, 15,5% – на непродовольственные товары и 10,1% – на платные услуги.

– Мы решили проверить эти данные, проведя собственный эксперимент. С июня 2021 года наши эксперты каждый месяц в один и тот же день проводили срез цен на основные товары потребительской корзины в крупных торговых центрах. По результатам годичного мониторинга мы установили, что реальный рост цен на продовольствие составил 43,9%, технику – 24,9%, автомобили – 31,2%, топливо – 14,8% и коммунальные услуги – 4,1%, – озвучил данные альтернативного мониторинга заместитель директора Центра прикладных исследований «Talap» Аскар Кысыков.

Ещё одна проблема, с которой сталкивается бизнес повсеместно, – нестабильный курс тенге. Начиная с 2015 года, экономисты отметили четыре периода роста национальной валюты. И буквально недавно курс доллара поднимался до 500 тенге, снизившись в последнее время. То есть все риски, связанные с возможным курсом тенге, бизнесмены уже сейчас закладывают в себестоимость производимой продукции или своего товара, реализуемого на рынке.

Фундаментальным тормозом в развитии бизнес-инициатив аналитики считают и недоступность кредитования.

– С 2015 года ставки в банках второго уровня остаются высокими. Сегодня они достигают 25-26% годовых. Но из-за проволочек и волокиты предприниматели предпочитают брать быстрые и очень дорогие потребительские кредиты со ставкой до 56%. Их объём в общем кредитном портфеле составляет 60%. То есть в республике нет доступа к длинным и дешёвым кредитам. С 2016 года наблюдается сокращение объёмов выдаваемых кредитов. И если в тенге всё выглядит более или менее оптимистично – сумма «упала» с 8,5 до 8 трлн тенге, то, если пересчитать её в доллары, показатель уменьшится вдвое, – отметил Аскар Кысыков.

По его словам, закредитованность населения такова, что обслуживать свои кредиты, платить по счетам и погашать графики уже не в состоянии порядка двух, а то и трёх млн казахстанцев. И этот факт тоже «бьёт» по малому бизнесу, поскольку работодатель вынужден принимать работников без заключения трудового соглашения и изыскивать наличные средства для выплаты заработной платы, уводя свой бизнес в тень.

Ещё одной проблемой, которую отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, стала слабая эффективность мер государственной поддержки в виде реализации многочисленных программ и выплаты субсидий.

Так, начиная с 2010 года, в Казахстане было реализовано несколько вариантов программы «Дорожная карта бизнеса», а в этом году приступили к работе в рамках национального проекта по развитию предпринимательства до 2025 года, где общий объём финансирования превышает 8,5 трлн тенге, из которых 83%, или 7,041 трлн тенге предназначены для реализации проектов в области туризма. На этом фоне 8% (705 млрд тенге), предназначенные на поддержку финансовых мер, выглядят как-то несерьёзно. На поддержку проектов в торговле предусмотрено 525 млрд тенге (6%), а для субсидирования рабочих мест – 150 млрд тенге, или 2% от общей суммы финансирования национального проекта.

С 2010 года государство выдало бизнесу в качестве субсидий более 470 млрд тенге. Но доступ к этим благам имеет не более 2,2% предпринимателей.

В целом, экономисты отмечают поступательное ухудшение условий налогообложения в Казахстане. В своём Послании Глава государства поручил Правительству республики разработать новый Налоговый кодекс РК.

Предпринимательская общественность ВКО во многом согласилась с выводами аналитиков в области экономики, представив примеры из собственной практики. Отметим, что к общим проблемам, присущим бизнесу всей республики, в Восточно-Казахстанской области имеется своя, региональная специфика. Одной из главных проблем предприниматели ВКО считают дополнительную нагрузку в виде обязательных выплат экологических надбавок каждому работающему сотруднику, имеющему на руках экологическое удостоверение. Кроме того, раз в год этим же работникам предоставляется оплачиваемый дополнительный отпуск 10 дней. Решить эту проблему пока не смогли ни государственные органы на местах, ни многочисленные запросы депутатов Мажилиса и Сената Парламента РК, ни усилия гражданского сектора. Вопрос остаётся открытым.

Екатерина Гуляева

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