Мрачные страницы истории

«Жертвы репрессий». Под таким названием в областном центре прошла онлайн-лекция, приуроченная ко Дню памяти жертв политических репрессий и голода.

Ее провели заведующая информационно-образовательным отделом Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника Шинар Карибаева и специалист отдела Анастасия Григорьева.

– Одним из первых законов, принятых в суверенном Казахстане, стал Закон РК от 14 апреля 1993 года «О реабилитации жертв массовых политических репрессий». Указом Первого Президента РК в 1997 году 31 мая объявлен Днем памяти жертв политических репрессий, – сообщила Шинар Карибаева.

По справочным данным, в период с 1921 по 1954 годы в Казахстане было осуждено более 100 тысяч человек (по некоторым данным – 118 тысяч). Свыше 25 тысяч из них расстреляны.

– Политическим преследованиям подвергались практически все слои населения – интеллигенция, рабочие, военные, представители абсолютно всех религиозных конфессий, – уточнила Анастасия Григорьева.

Репрессии начались сразу после Октябрьской революции 1917 года. В конце 1920-х – начале 1930-х годов, в период принудительной коллективизации и ускоренной индустриализации, они приобрели массовый характер.

В 1937-1938 годах в орбиту массовых репрессий втягивались огромные массы населения, причем основным видом наказания являлось лишение свободы, преимущественно в исправительно-трудовых лагерях, открывшее трагическую страницу в истории. В 1929 году было образовано Главное управление трудовых лагерей и трудовых поселений – ГУЛАГ, в лагерях которого к 1953 году содержались в заключении

1 727 970 человек.

На территории нашей страны были размещены самые крупные лагеря – Карлаг, Степлаг, АЛЖИР. Официальная статистика свидетельствует, что за годы репрессий в казахстанские лагеря было сослано 5,5 миллиона человек. По неофициальной – значительно больше.

– Проходили показательные открытые процессы над врагами, однако большая их часть была осуждена «тройками» – внесудебными организациями карательной машины НКВД, – рассказала Шинар Карибаева. – «Тройки» были главным инструментом массовых политических репрессий. Они рассматривали дела заочно, в ускоренном порядке, одновременно «пропуская» десятки, сотни дел, по которым могли проходить тысячи заранее обречённых человек. Если предположить, что «тройка» работала без перерыва все 24 часа, то на одно дело было затрачено чуть больше одной минуты. Фактически – несколько секунд.

Карагандинский исправительно-трудовой лагерь (Карлаг) – один из крупнейших исправительно-трудовых лагерей ГУЛАГа, располагавшийся на территории Карагандинской области. Он занимает особое место в истории репрессий. Этот лагерь был организован

19 декабря 1930 года, его центр располагался в селе Долинка, в 45 км от Караганды.

Под него отвели 120 тыс. га пахотнопригодных земель и 41 тыс. га сенокосных. Он состоял из 26 «точек», расположенных в радиусе от двух до 400 км. За годы своего существования Карлаг принял около миллиона человек. 27 июля 1959 года лагерь был закрыт.

Акмолинский лагерь жен изменников Родины (АЛЖИР) функционировал пятнадцать лет и был крупнейшим отделением исправительно-трудовых лагерей, в котором наказание отбывали исключительно женщины.

– В нем оказалось более восемнадцати тысяч женщин, вся вина которых состояла только в том, что они не предали своих мужей, первыми брошенных в жернова репрессий 1930-х годов, – рассказала Анастасия

Григорьева.

История АЛЖИРа началась

15 августа 1937 года, после выхода оперативного приказа НКВД СССР № 00486 «Об операции по репрессированию жен и детей изменников Родины». Место для отбывания наказания для членов семей репрессированных было выбрано сразу. Для этих целей реорганизовали поселение № 26, которое с 1931 года использовалось как место конечной ссылки спецпереселенцев. На базе поселения в начале 1938 года было сформировано 17-е специальное лагерное отделение Карагандинского исправительно-трудового лагеря, получившего короткое название «ИТЛ Р-17».

– Лагерь был закрыт в 1953 году. На его месте сейчас находится Музейно-мемориальный комплекс памяти жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР», открытый 31 мая 2007 года по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева, – проинформировала Анастасия Григорьева.

Открытие музея было приурочено к 10-летию со дня принятия в 1997 году указа «Об установлении Дня памяти жертв политических репрессий –

31 мая», 70-летию с момента начала массовых политических репрессий. Автором музейно-мемориального комплекса является заслуженный архитектор Казахстана С. Ж. Нарынов.

Степлаг (Степной лагерь), Особлаг (Особый лагерь) № 4 – лагерь для заключенных в системе ГУЛАГ, располагавшийся в Джезказгане Карагандинской области. Численность заключенных на начало 1954 года составляла 21090 человек. Лагерь обслуживал Джезказганский медный комбинат Министерства цветной металлургии, заключенные работали на угольных шахтах, строили различные объекты, занимались разработкой залежей марганца.

– Здесь отбывал срок Солженицын, который впоследствии рассказал миру о знаменитом Кенгирском восстании в своем романе «Архипелаг ГУЛАГ», – отметила Шинар Карибаева. – Узник Степлага, жезказганский поэт и художник Юрий Грунин три года запоминал (записать было негде) свои стихи о плене. Поэтом он стал в лагере. Его неопубликованные стихи «Пелена плена» – небывалая летопись неволи.

В 1954 Степлаг стал местом крупнейшего в истории ГУЛАГа восстания (Кенгирское восстание заключенных), подавленного с применением танков.

– В Казахстане количество жертв политических репрессий за годы советской власти, по оценке ученых, составило около 3,5 млн человек. Между тем в республике на сегодняшний день реабилитировано более 305 тысяч незаконно репрессированных. Работа по изучению архивных материалов продолжается. Потребовалось более 70 лет, чтобы вернуть честное имя безвинным жертвам чудовищных репрессий. Но до сих пор исследователи называют все новые и новые имена, – отметили лекторы.

Именно казахская интеллигенция, в частности те, кто получил европейское образование, формировали своеобразный «политический климат» в начале ХХ века. Основные усилия ее представители направляли на достижение независимости и просвещение казахского народа, создание литературного казахского языка, развитие культурных очагов.

Большая роль в этом принадлежит членам национальной политической партии «Алаш». Репрессиям подверглись: Ахмет Байтурсынов, Миржакып Дулатов, Турар Рыскулов, Ныгмет Нурмаков, Султанбек Ходжанов, Узакбай Кулумбетов и многие другие.

– Массовые политические репрессии – одна из самых мрачных страниц в истории Казахстана. Их жертвами стали разные по социальному происхождению, убеждениям и мировоззрению люди. Репрессированные обвинялись в национализме, вредительстве, саботаже и шпио-

наже в пользу иностранных государств. Частыми были обвинения в антисоветской агитации и пропаганде, – рассказали лекторы. – Почти все эти дела были сфабрикованы, и на самом деле преследованиям подвергались те, кто пытался отстаивать интересы казахского народа, выступал против так называемых перегибов и злоупотреблений со стороны представителей

власти.

Поэтому после смерти И. Сталина был начат пересмотр таких дел, многие были освобождены из мест заключения, а те, кто был расстрелян или умер, – реабилитированы посмертно. Эта работа продолжается и по сей день.

Дмитрий Одинцов