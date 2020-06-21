Можно загорать и рыбачить

Молодежь села Прогресс инициировала благоустройство местного пляжа. Идею поддержали главы крестьянских хозяйств.

Сельская молодежь предложила восстановить озеро, размытое два года назад весенним половодьем. Его берега за это время затянуло ивняком.

– Озеро было искусственное – запруженная долина в месте слияния двух маленьких рек, – рассказывает аким Кожоховского сельского округа Фарида Шаяхметова. – Вода в нем обновлялась из родников, туда даже была запущена рыба. Местные жители с удовольствием отдыхали на побережье.

Этим летом сельская молодежь обратилась к главам крестьянских хозяйств Прогресса с просьбой помочь восстановить озеро и сделать там место для отдыха сельчан.

Аграрии предоставили технику, рабочих. Через несколько дней работа закипела. Не остались в стороне и сами активисты – помогали на объекте чистить дно и береговую линию от мусора. В считанные дни и укрепили дамбу. Пляж очистили от зарослей ивняка и отсыпали мелким скальником. Чтобы удобнее и быстрее было добираться, через ручей, пересекающий дорогу к пляжу, построят мост.

– После реконструкции озеро снова станет любимым местом отдыха местных жителей, – говорят прогрессовцы. – Для любителей посидеть с удочкой в него вновь запустят рыбу.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район