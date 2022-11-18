Можно не проветривать?

Есть ли взаимосвязь между неинфекционной заболеваемостью и состоянием воздуха в помещениях? Чтобы проверить это, в школах Восточно-Казахстанской области и области Абай провели специальное исследование.

Мониторинг воздуха в закрытых помещениях объектов образования организовали в рамках трёхстороннего меморандума, заключённого между Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля, Управлением образования и Национальным центром экспертизы.

– Расширенное исследование проводилось в течение двух учебных лет на 34 объектах образования. Это были вновь построенные школы либо после проведённого капитального ремонта, здания 1960-1970 годов постройки, а также с печным отоплением, – проинформировали в ДСЭК ВКО.

В воздухе закрытых помещений этих школ проводились исследования на содержание химически загрязняющих веществ – формальдегида, бензола, монооксида углерода (CO), свинца, аллергенов в пыли.

– Формальдегид выделяется из строительных материалов, моющих и дезинфицирующих средств, а свинец – из лакокрасочных средств. Приборы для обогрева помещений на основе горения выделяют двуокись азота, угарный газ, бензол и другие загрязнители, – объяснили в департаменте.

Всего на объектах образования Усть-Каменогорска, Семея, Аягозского, Жарминского, Урджарского, Тарбагатайского, Кокпектинского районов и района Алтай проведено 5775 исследований по определению пяти показателей в воздухе закрытых помещений.

В результате, какие-либо несоответствия требованиям гигиенических норм по вышеуказанным параметрам выявлены не были.

Гульжан Естаева