Год детей

Мозаика побед и достижений

12.04.2022
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Юные спортсмены успешно представляют ВКО на XI летней Гимназиаде школьников Республики Казахстан.

В этом году традиционная гимназиада проходит в рамках Года детей в Казахстане.

По словам организаторов, проведение этого масштабного спортивного мероприятия направлено на отбор и подготовку молодых и талантливых спортсменов в составы сборных команд школьников для участия во Всемирной летней гимназиаде и других международных состязаниях.

В соревнованиях участвуют юноши и девушки 2005-2006 года рождения и младше. Ребята из разных уголков страны состязаются в 52 видах спорта. Соревнования по 27 видам спорта проходят в Таразе. Борьба за медали здесь началась 8 апреля.

– Восточноказахстанские школьники успели выступить в нескольких видах спорта и завоевать медали. В спортивном ориентировании и команда юношей, и команда девушек заняли первые общекомандные места. Третье место в общекомандном зачёте по қазақ күресі заняли наши девушки. По асық ату и бес асық есть две номинации «Лучший игрок», – рассказали в Восточно-Казахстанском научно-методическом центре развития одарённости и дополнительного образования «Дарын» Управления образования ВКО.

Отметим, сборную региона по спортивному ориентированию представили 16 воспитанников областной специализированной детско-юношеской спортивной технической школы – восемь девушек и восемь юношей.

– Помимо общекомандных побед, у нас также есть призовые места в личном зачёте. Из 16 участников 15 медалистов, – поделилась методист и тренер Восточно-Казахстанской областной специализированной детско-юношеской спортивной технической школы Оксана Буштаренко.

Гимназиада школьников продолжается. Ждём от наших талантливых спортсменов новых побед!

Гульжан Естаева

12.04.2022
701

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