Моя семья – моя опора

Каждое второе воскресенье сентября для жителей всего Казахстана ознаменовано важным событием – Днём семьи. Это относительно новый праздник в нашем календаре…

Появлению Дня семьи предшествовало создание в 2006 году Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, перед которой была поставлена задача по укреплению института семьи на государственном уровне. Спустя три года эта комиссия выступила с инициативой об учреждении праздника – Дня семьи. Изначально предлагалось отмечать его 15 мая одновременно с Международным днём семьи. Однако соответствующий указ вышел только в 2013 году.

В этом году праздник выпал на 11 сентября. Он призван напомнить нам о значимости сохранения культурных и духовных ценностей, укрепления семейных отношений.

Конечно, каждый празднует День семьи по-своему. Одни отмечают его дома, в узком семейном кругу за общим дастарханом, другие предпочитают активные виды отдыха вместе со своими родными – прогулки, походы в культурно-развлекательные заведения. В любом случае, главное – праздничное настроение.

По всей стране в этот день проходят выставки, концерты, лекции, спортивные состязания, творческие конкурсы и многие другие тематические события. Жители области тоже могут посетить различные мероприятия и провести праздник с пользой.

К примеру, Восточно-Казахстанская областная библиотека имени А. С. Пушкина приглашает детей и взрослых на литературную экспозицию «Правила счастливой семьи». Выставка состоит из двух занимательных разделов: «Книги, которые стоит прочитать детям, прежде чем они вырастут», «Книги, которые должен прочитать каждый родитель, пока дети маленькие».

В каждом из них можно найти увлекательные издания по психологии, педагогике на государственном и русском языках. Среди них сборник «Солнечный круг: писатели Восточного Казахстана – детям», удостоенный номинации «Лучшая книга для детей» в ежегодном конкурсе «Лучшая книга Алтая – 2021» (г. Барнаул). Здесь собраны произведения более 60 восточноказахстанских авторов, предназначенные для самых юных читателей.

В Центральной библиотеке имени Оралхана Бокея для жителей и гостей областного центра подготовили насыщенную программу. Посетителей ожидают познавательные книги, душевные беседы о воспитании и семейных взаимоотношениях. Кроме того, сотрудники библиотеки расскажут о разнообразных бесплатных кружках и курсах для детей, открытых здесь.

Ания Есмухамет