Семейные ценности

«Моя мама лучше всех!»

18.09.2022
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Весело, озорно, празднично в Глубоковском районе прошли спортивные соревнования «Мама-медиатор».

Ловкость, решительность и задор продемонстрировали в состязаниях молодые женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей.

Мероприятие было организовано профессиональным медиатором Павлиной Пшимбаевой совместно со специалистами районного Дома дружбы, отделов физической культуры и спорта, культуры и развития языков, местной полицейской службы.

Несмотря на утреннюю прохладу, представители команд средних школ имени О. Бокея, имени Ы. Алтынсарина и КГУ «Комплекс Предгорненская средняя школа – детский сад» собрались на центральном стадионе посёлка Глубокое с плакатами поддержки. Настроение боевое, но отношение ко всем участникам – доброжелательное.

– Мероприятие, где лидером в команде является мама, проводится в районе впервые, – рассказывает Павлина Пшимбаева. – Мамы проявили себя в полной мере, показав свои медиативные качества: умение организовывать, конструктивно разрешать споры, взаимодействовать со всеми членами семьи и окружающими, договариваться в целях обеспечения коллективного благополучия, а также привлекать детей к занятиям физической культурой и спортом.

Капитаны-мамы – А. Бакытбекова и К. Маутканова, учителя сш имени О. Бокея; Ц. Меканцишвили и А. Саркисова из Предгорненской школы, М. Кашкан, Е. Секретова и С. Рахимжанова из сш им. Ы. Алтынсарина – всегда в форме.

Женщины шутят, что дают знать о себе постоянные тренировки в «женском шестиборье»: готовка, стирка, бег по магазинам, уроки, генеральные уборки, проекты. И не было даже сомнений в том, что именно женщины будут задавать тон своим командам в соревнованиях.

Наконец, их дети, которые с пелёнок объединяли своих родителей в дружную команду, ставя перед ними всё новые и новые задачи, постоянно повышая нагрузку.

Организаторы отдали должное и папам, которые очень старались, чтобы не подвести семью в состязаниях. Были, конечно, и небольшие казусы, которые вызывали добрую улыбку у зрителей, но не мешали мероприятию.

В любых соревнованиях, как известно, всегда есть победители. Так, первое место в первой группе присудили семье Секретовых, второе – Рахимжановым, третье – Бакытбековым.

Во второй подгруппе бесспорными победителями стали две команды из КГУ «Комплекс Предгорненская средняя школа – детский сад» – семья Саркисовых, занявшая первое место, и Меканцишвили – второе.

Несмотря на то, что были выявлены победители, всё равно победила дружба. Всем участникам были вручены грамоты и ценные подарки.

– Мы собрались здесь не ради наград, а ради общения и встреч, которые в будущем сплотят наши семьи. Самое главное – мы все получили заряд бодрости и массу положительных эмоций! – поделилась своими впечатлениями одна из участниц, Марина Кашкан.

Аида Жумекенова

Фото предоставлено организаторами

Глубоковский район

18.09.2022
881

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