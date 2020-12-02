В Восточно-Казахстанском областном суде в режиме видео-конференц-связи состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Первого Президента Республики Казахстан.

С праздником коллег поздравил руководитель Администратора судов по ВКО Оян Муталяпов. По его словам, День Первого Президента РК является государственным праздником, имеющим важное историческое значение в жизни независимого Казахстана.

– Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан

Назарбаев обеспечил единство страны, защиту Конституции, прав и свобод граждан государства, – отметил Оян Муталяпов.

В преддверии праздника Администратором судов был организован творческий конкурс среди специалистов судов области. Конкурсантам предстояло написать эссе на тему «Моя история успеха».

На участие в конкурсе подали заявки 25 специалистов районных и приравненных к ним судов, а также специалисты областного суда.

Для оценки творческих работ была создана специальная комиссия. В её состав вошли судьи областного суда, преподаватели Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова, руководитель отдела информационного обеспечения областного суда. Председатель комиссии – руководитель Администратора судов по ВКО Оян

Муталяпов.

Члены комиссии отметили, что все эссе написаны интересно, авторы подошли к задаче креативно. В сочинениях они размышляют о своём профессиональном развитии. При этом каждый из них связывает свою историю успеха с историей развития независимого Казахстана.

В результате Гран-при присуждено главному специалисту отдела управления персоналом Администратора судов по ВКО Назерке Калитовой.

Первое место заняла главный специалист отдела анализа и планирования Администратора судов по ВКО Гульнур Токтарова. На втором месте – заведующая канцелярией специализированного межрайонного экономического суда Марал Шаяхметова.

Обладателями третьего места стали главный специалист отдела информационного обеспечения Администратора судов по ВКО Куралай Абдрахманова, главный специалист-секретарь судебного заседания Зайсанского районного суда Ботагоз Сасбаева и главный специалист-секретарь судебного заседания Катон-Карагайского районного суда Шынар Темиржанова.

Все участники награждены благодарственными письмами и книгами о Первом Президенте РК – Елбасы Нурсултане Назарбаеве.

Баян Аскар