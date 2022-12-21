Мой флаг – моя гордость

В Восточно-Казахстанской области в преддверии Дня Независимости прошёл масштабный челлендж под патриотическим лозунгом «Менің туым – менің мақтанышым!».

В качестве организатора челленджа, посвящённого Дню Независимости, выступило Управление общественного развития ВКО совместно с КГУ «Центр исследования проблем религий ВКО».

Суть патриотической акции заключалась в передаче одного из главных символов государства, олицетворяющего его суверенитет и идентичность – Государственного флага – лучшим государственным служащим, представителям религиозных и этнокультурных объединений.

– Челлендж направлен на воспитание у молодёжи чувства патриотизма и любви к Родине, уважительного отношения к её государственным символам, – отметил руководитель КГУ «Центр исследования проблем религий ВКО» Ернат Кыдырмоллаев.

Старт челленджу в областном центре дали аксакал и трёхлетний ребёнок. Таким образом, организаторы наглядно продемонстрировали преемственность поколений и то, что чувство патриотизма нужно прививать с малых лет. Следующим участником эстафеты стал учащийся школы, который передал флаг своему старшему товарищу – студенту. Также в акции участвовали военнослужащий и государственный служащий.

По словам организаторов, самым запоминающимся моментом стало участие в челлендже представителей этнокультурных объединений региона. Затем флаг передали настоятелю Покровского собора – иеромонаху Силуану, а он вручил его главному имаму области Ермеку кажы Тасболатулы.

– Патриотизм – это гордость за Родину, желание сохранить её самобытность, а также чувство принадлежности к стране, языку, культуре и традициям, стремление защищать интересы государства и своего народа, – подчеркнул в выступлении главный имам Восточно-Казахстанской области. – День Независимости РК – знаменательный праздник для каждого казахстанца. Наша страна 31 год назад обрела статус независимого, демократического, светского и правового государства, став символом единства и процветания!

Ания Есмухамет, по заказу Управления общественного развития ВКО