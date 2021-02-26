Мотогонки по льду

В Риддере состоялись республиканские состязания по ледовому спидвею.

В моногороде на стадионе «Сокол» прошёл Кубок Республики Казахстан по спидвею на льду. Соревнования проходили в рамках празднования 30-летия Независимости РК. В них приняли участие спортсмены из Алматы, Усть-Каменогорска и Риддера.

На льду между гонщиками разгорелись жаркие спортивные баталии. По итогам нескольких заездов самым быстрым оказался Павел Некрасов из Алматы. Вторым призёром соревнований стал восточноказахстанский спортсмен Сергей Серов. Бронзовую награду завоевал ещё один участник из южной столицы – Денис Слепухин.

Соревнования проходили без зрителей, с соблюдением всех норм санитарноэпидемиологической безопасности.

Ерик Абитов

Фото ОВП Риддера

Риддер