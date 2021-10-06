Мост надежды нашей

Техническое состояние автогужевого моста – одна из основных забот семейчан. Недавнее частичное обрушение плиты на пешеходной дорожке стало тревожным сигналом. Что же будет дальше с переправой?

Мощности одного подвесного моста для удовлетворения нужд горожан и гостей Семея явно недостаточно. О судьбе автогужевого моста рассказал заместитель акима Семея Димитрий Гариков. По его словам, обрушение плиты стало следствием того самого памятного для многих семечан ДТП, когда с автогужевого моста на всей скорости вылетел в реку автомобиль с двумя пассажирами. Водитель скончался на месте, а его спутницу прохожие спасли, вовремя вытащив из реки.

Тогда была серьёзно сдвинута одна из железобетонных плит, которая со временем подверглась разрушению, а потом и вовсе приказала долго жить.

В кратчайшие сроки образовавшееся отверстие в теле моста удалось залатать, движение автотранспорта (кроме общественного) восстановили. Но вот «осадочек», как говорится, остался. Что же будет дальше с судьбой первой автомобильной переправы в Семее?

– Обследование показало, что мост действительно находится в ветхом состоянии, требуется его серьёзная реконструкция. Но уже сейчас на стадии завершения находится проектно-сметная документация по строительству нового моста через Иртыш, который будет расположен рядом с автогужевым. Он будет выходить, как и старый мост, от проспекта Шакарима, а вот в левобережной части – на соседнюю улицу, то есть стоять новый мост будет под небольшим углом, – рассказал Димитрий Гариков.

По его словам, как только будет завершена государственная экспертиза проекта, будут выделены средства, а начало строительства намечено уже на следующий год.

Однако автогужевой мост продолжит своё служение городу. Его планируют отремонтировать и перевести в разряд пешеходных. Кроме того, была задумка воспользоваться именно этим мостом, чтобы наладить трубопровод для подачи излишков тепловой энергии с левого берега на правый. Но, как оказалось, этот процесс технически невозможно организовать: мост просто не выдержит подобных нагрузок.

– Предоставленные экспертами технические заключения о состоянии моста однозначно говорят, что задуманное ранее осуществить невозможно. Чтобы обеспечить дополнительным теплом жителей правого берега, необходимо уложить по телу моста два трубопровода диаметром 1000 мм, а это огромные нагрузки. По мнению специалистов, можно уложить трубы диаметром 400 мм, но данного объёма будет недостаточно для обеспечения теплом центральной части города. Есть идея провести трубопровод горячего водоснабжения. Сейчас этот вопрос прорабатывают специалисты компании «Семстройпроект», – поделился планами Димитрий Гариков.

Софья Соболевская

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