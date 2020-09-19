Мост меж двух культур 

В столице Румынии городе Бухаресте состоялось открытие памятника Абаю Кунанбайулы.

Событие было приурочено к 175-летию со дня рождения великого казахского поэта и просветителя. В торжественной церемонии приняли участие дипломаты, румынские политические деятели, представители общественности и СМИ.

Бюст Абая установили в красивом сквере в центре города, рядом с одним из высотных зданий Бухареста – Домом свободной прессы.

Выступающие на церемонии открытия памятника дипломаты, в частности посол Казахстана в Румынии Нурбах Рустемов, отметили, что творчество Абая Кунанбайулы стало своеобразным мостом между казахской и европейскими культурами, в том числе и румынской.

Со своей стороны румынские политические деятели, среди которых присутствовали экс-президент Румынии Эмиль Константинеску и вице-спикер Палаты депутатов Парламента Флорин Иордаке, сказали о том, что казахского поэта знают и почитают в Бухаресте, а установка памятника станет новой вехой в истории города.

Затем известный лингвист Антоанета Олтяну презентовала присутствующим румынский перевод книги «Слова назидания».

Украшением торжества стала экспозиция художницы Алуы Тебеновой, работы которой передают особенности национальной казахской идентичности.