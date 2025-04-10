Мошенники – под прицелом, цены – на контроле

На межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и противодействию коррупции в акимате Восточно-Казахстанской области обсудили результаты борьбы с коррупцией и мошенничеством в сферах образования, туризма и продовольственной безопасности, а также наметили планы по их недопущению.



НА СТРАЖЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ



В ВКО планируют усилить профилактическую работу, информировать людей о новых схемах интернет-мошенничества и обучать население финансовой грамотности. Эти и другие способы предупреждения «электронных» преступлений власти области обсудили в ходе заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и противодействию коррупции.

Интернет-мошенничеству подвержены все районы области, но наиболее часто подобные преступления регистрируют в Усть-Каменогорске, Риддере, Глубоковском районе и районе Алтай.



– Необходимо содействие акиматов в профилактике мошенничества, это особых затрат не требует, – сказал первый заместитель начальника Департамента полиции Восточно-Казахстанской области (ДП ВКО) Алмаз Тукенов в ходе заседания межведомственной комиссии. – Например, в Риддере количество случаев мошенничества возросло вдвое, но акимат не приобрёл ни одного баннера, не выделил средства на приобретение брошюр.



Актуальной проблемой остаётся то, что банки второго уровня и кредитные организации выдают населению заёмные средства без каких-либо серьёзных проверок личности. Некоторым организациям достаточно только удостоверения личности, они не требуют даже справки о наличии дохода.



– В феврале на 60-летнюю жительницу посёлка Глубокое мошенники оформили несколько кредитов на сумму более семи миллионов тенге. Потерпевшая пенсионерка работает вахтёром в средней школе. Ежемесячный платёж по кредиту превышает её доход, – привёл пример Алмаз Тукенов.



В прошлом году мошенники обогатились более чем на три миллиарда тенге. Из них удалось возместить только 103 миллиона. На сегодняшний день не существует эффективных мер для воздействия на дропперов, и единственным способом попытаться вернуть деньги является обращение в суд.



– Мошенники не останавливаются и применяют всё новые методы и способы совершения преступлений, используют программные комплексы, – сказал Алмаз Тукенов.



Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов поручил уделить особое внимание превентивным методам, так как гораздо легче не допустить преступление, чем работать с уже свершившимся эпизодом мошенничества.



– Акимам городов и районов необходимо провести профилактические занятия с работниками крупных градообразующих предприятий по предупреждению интернет-мошенничества.

Необходимо транслировать профилактические материалы на областных телеканалах, билбордах, баннерах и LED-экранах, разместить профилактические релизы в областных журналах и газетах для охвата населения пенсионного возраста, – сказал аким региона.



Нурымбет Сактаганов отметил, что районные власти должны регулярно уведомлять людей о новых схемах и способах интернет-мошенничества, а также работать над повышением финансовой грамотности населения.



Ещё одна проблема, менее масштабная, но не менее актуальная, чем интернет-мошенничество, – это финансовые пирамиды. В прошлом году Департамент экономических расследований по ВКО пресёк в регионе деятельность пяти подобных организаций. Однако пирамиды продолжают появляться, а люди вкладывают в них свои средства.



Например, в пирамиду «Asar Baspana» вложились 1 479 граждан на общую сумму свыше 800 миллионов тенге. Среди них были восточноказахстанцы в возрасте от 25 до 70 лет.

Нурымбет Сактаганов акцентировал внимание на том, что для пре-дупреждения подобных эпизодов, как и в отношении интернет-мошенничества, в регионе следует вести масштабную профилактическую работу.



ВИДЕОМОНИТОРИНГ В ШКОЛАХ



В 2021 году Правительство поставило перед регионами задачу по стопроцентному подключению объектов образования к центрам оперативного управления (ЦОУ) и дежурным частям. В Восточном Казахстане выполнить задачу не удалось из-за отсутствия необходимых инструментов, таких как единый сервер, система хранения данных и единая платформа.



По итогам 2024 года в ВКО количество школ, подключённых к ЦОУ и дежурным частям, достигло 38% от общего количества объектов образования в области. При этом среднереспубликанский показатель составил 72%.



В ходе заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и противодействию коррупции рассказали, как идут работы по реализации пилотного проекта, который позволит интегрировать систему безопасности объектов образования в единую платформу. Аналогичные проекты уже реализованы в школах Актюбинской и Акмолинской области.



Аким ВКО Нурымбет Сактаганов поручил взять этот вопрос на контроль и подключить все школы региона к ЦОУ и дежурным частям.



– Прошу внести предложения по приведению видеомониторинга в школах в соответствие с установленными требованиями, – сказал аким области.



БУХУЧЁТ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ



По словам первого заместителя руководителя антикоррупционной службы ВКО Асылхана Ашикова, в сфере образования в регионе выявили многочисленные нарушения и системные коррупционные риски. Для того чтобы предупредить хищения денежных средств, в образовательных учреждениях начали внедрять единую систему бухгалтерского учёта «Фаворит». Завершить эту работу планировали до 30 апреля текущего года.



– Несмотря на регулярные платежи за услуги внедрения и сопровождения, не все образовательные учреждения осуществили переход на единую систему бухгалтерского учёта, – сказал Асылхан Ашиков в ходе заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и противодействию коррупции.



Из 417 организаций только 273 организации полностью перешли на «Фаворит», ещё 144 находятся в процессе внедрения, 21 организация продолжает работать со старыми программами.



– Наилучшие показатели по внедрению системы отмечены в Усть-Каменогорске, а также Глубоковском, Курчумском и Уланском районах, – отметил Асылхан Ашиков. – Наиболее низкий уровень внедрения зафиксирован в Катон-Карагайском районе, районах Улкен Нарын и Самар.

Он добавил, что причиной такого положения вещей являются ненадлежащий контроль и отсутствие необходимой организационной поддержки.



Глава региона Нурымбет Сактаганов поручил продолжить внедрение ИС «Фаворит» и отчитываться по ходу выполнения работы. При этом срок завершения внедрения программы перенесён на май.



ТУРИЗМ БЕЗ РИСКОВ



В регионе выявляют коррупционные риски в сфере туризма.



На сегодняшний день туристический рынок ВКО включает три основных направления: это пляжный туризм, горнолыжный туризм и экотуризм. В регионе действуют 368 мест размещения, 21 туристическая тропа и 42 лицензированных туроператора.



За последние пять лет на развитие туризма выделили 1,3 миллиарда тенге. Однако анализ показал, что средства не всегда использовали по назначению. Например, в 2024 году Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Восточно-Казахстанской области (УПИИР ВКО) одобрило заявку на возмещение затрат на строительство базы отдыха на сумму более 437 миллионов тенге, или 10% от общего объёма затрат. Но сам туробъект, затраты на который предприниматель попросил возместить, как оказалось, не являлся новым и начал работать ещё за три года до этого.



Возникают и другие риски – например, связанные с организацией туристических мероприятий, лицензированием деятельности операторов или неправомерным ограничением доступа к туристическим объектам. Так, на одном из Сибинских озёр владелец базы отдыха незаконно оградил часть береговой линии и организовал платный вход на огороженную территорию.

Аким ВКО Нурымбет Сактаганов поручил усилить контроль за поставщиками туристических услуг. В частности, разработать для них более строгую форму отчётности, чтобы получать детальную и развёрнутую информацию о проделанной работе.



Отдельно глава региона высказался о неправомерном ограничении доступа к воде.

– Акимату Уланского района провести мероприятия по обследованию береговой зоны Сибинских озёр на предмет соблюдения норм земельного законодательства. При установлении нарушений направить материалы в уполномоченные органы для принятия процессуального решения, – поручил Нурымбет Сактаганов.



ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА



В ВКО продолжают работу по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания (СЗПП). Стоимость товаров корректируют с помощью демпинга, проведения ярмарок и заключения договоров с крупными торговыми сетями. Меры направлены на то, чтобы торговая надбавка на ключевые виды продовольственных товаров не превышала 15%.



За несколько последних месяцев в ВКО зафиксировали рост цен на некоторые продукты, в том числе капусту, сахар и говядину.



– Цены на капусту увеличились из-за повышенных затрат на её хранение и естественной убыли продукции, что носит сезонный характер. Стоимость сахара выросла вследствие подорожания бензина, что привело к удорожанию транспортировки. В свою очередь, повышение цен на говядину обусловлено снижением забоя скота на фоне роста экспорта мясной продукции, – объяснил руководитель УПИИР ВКО Ардак Мадиев.



Для того чтобы сдержать рост цен на СЗПП, в области принимают ряд мер. В период скачка цен на картофель в ОРЦ «Алтай» закупили 175 тонн картофеля, который отпустили в продажу по цене от 245 до 260 тенге за килограмм. На сегодняшний день остаток составляет 75 тонн. Кроме того, были заключены договоры с крупными торговыми сетями и магазинами города Усть-Каменогорска о снижении цен на картофель, в рамках которых максимальная надбавка на товар не должна превышать 15%.



Для стабилизации цен на овощную продукцию область выделила 4,5 миллиарда тенге. АО «СПК «Ертіс» для этих целей предоставили заём в размере 1,1 миллиарда тенге. Продажа овощей по сниженным ценам осуществляется через торговые павильоны СПК «Ертіс», а также в социальных уголках на базе торговых объектов. Картофель и морковь отпускают по 130 тенге за килограмм, а лук и капусту – по 120 тенге за килограмм.



– Мы должны дальше работать над снижением стоимости. Будем думать о том, чтобы расширять количество павильонов и число контрактов с крупными торговыми сетями, – сказал Ардак Мадиев. – Мы не можем диктовать рынку цены, но можем делать демпинговые вбросы и создавать конкуренцию для того, чтобы цены были адекватными. Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» не должна обеспечивать всю область овощами. Согласно Постановлению Правительства, мы имеем право делать запас социально значимых продовольственных товаров в размере 30% от потребности области.



Ещё один инструмент для стабилизации цен, который применяют в ВКО, – сельскохозяйственные ярмарки. Они проходят каждую неделю. С начала года уже проведены 160 ярмарок, на которых реализовали продукцию на сумму свыше 560 миллионов тенге.

Елизавета Седых

