Морозное утро ярмарке не помеха

В Усть-Каменогорске в январский субботний день прошла ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции Глубоковского района.

По информации заместителя акима Глубоковского района Светланы Большаковой, представители отрасли сельского хозяйства привезли на ярмарку и предложили покупателям широкий выбор продовольственных товаров.

– Представители нашего района доставили мясо в убойном весе 14 голов крупного рогатого скота, а также баранину и свинину по пять свежих туш, – говорит Светлана Большакова. – Кроме того, предлагают кондитерские изделия, медовую продукцию. В общем, всё, чем богат и традиционно славится Глубоковский район.

Каждая такая ярмарка демонстрирует потенциальные возможности различных районов области. Как отмечают глубочане, в местной экономике в равных долях представлены промышленность и сельское хозяйство. В секторе агропрома около 75 процентов приходится на растениеводство, а остальные – на развитое животноводство. Есть крупные молочно-товарные фермы, где получают высокие надои, привесы и приплод.

Ни одна ярмарочная распродажа не обходится без медовой продукции, представленной в ассортименте. Разнообразие сортов и вкусов цветочного нектара поражает воображение гостей на официальной родине пчеловодства, а неожиданные новинки появляются даже в самой что ни есть консервативной в хорошем смысле слова отрасли.

Её развитию в своё время поспособствовало проведение международного фестиваля мёда в Усть-Каменогорске, где собрались пчеловоды и специалисты сладкой отрасли из разных стран, обменялись опытом. Подобные мероприятия, фестивали уже на уровне региона проводятся практически ежегодно летом или осенью.

Из села Ушановского приехали на ярмарку коллеги из хозяйства по переработке мёда и производству продукции, напитков на основе натурального мёда и лекарственных растений. В частности, технолога Тамару Кузнецову и торгового представителя Оксану Мусину можно отличить от других участников ярмарки по особой форме и знаку принадлежности к необычной ушановской медоварне. По обилию эксклюзивных сортов мёда вполне можно судить о богатстве растительного мира, чрезвычайно редких, так называемых эндемичных растений, многие из которых обладают ярко выраженными лекарственными свойствами.

В Малоубинском сельском округе неплохо развито растениеводство. По словам акима округа Сергея Сомова, в прошлом сезоне местные аграрии убрали полновесный урожай зерновых. К примеру, пшеница на отдельных участках дала по 47 центнеров зерна с каждого гектара, это почти в два раза выше лучших показателей 30-40- летней давности, считавшихся в те времена рекордными в районе.

– В сфере растениеводства можно отметить хозяйство, которое возглавляет Талгат Садыков, – продолжает аким сельского округа. – Процесс укрупнения идёт всем на пользу, общими усилиями можно решать большие задачи. Строго соблюдается агротехнология, заметно обновился машинно-тракторный парк, закуплена производительная зарубежная техника, построены помещения для хранения урожая, поля ежегодно чистые, уборка ведётся без потерь.

Как рассказал аким округа, в животноводстве ежегодно идёт прирост имеющегося поголовья, причём пополнение стада осуществляется племенными продуктивными особями.

В зимние месяцы, особенно в многоснежные сезоны, в сельском округе большое внимание уделяется расчистке дорог между населёнными пунктами. Заметные трудности возникают, когда постоянно заметает дорогу в отдалённое таёжное село Карагужиху. Как говорит Сергей Сомов, поддерживается постоянная связь, а при необходимости доставляются на снегоходах грузы с продуктами, лекарствами. В случае крайнего бездорожья, как это было на прошлой неделе, с селом Карагужиха обеспечивается такой способ оперативной поддержки.

Что ещё характерно для ярмарки из Глубоковского района? Узнаваемость ей придаёт не только обязательная вывеска на входной арке, но и традиционно украшенная, установленная юрта. В ней угощают всех посетителей без исключения горячим чаем, кондитерскими изделиями, сладостями, что оказывается весьма кстати в морозный день. Для поднятия настроения рядом установлена концертная площадка, где горожанам и гостям областного центра представляют свою концертную программу творческие коллективы района.

Таир Сапаргалиев

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