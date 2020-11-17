Моральная подготовка 

Чтобы усыновить ребёнка, потенциальным родителям придётся пройти психологическую подготовку.

С 1 июля в Казахстане вступила в силу новая норма об обязательной психологической подготовке приёмных родителей. Сертификат о её прохождении теперь включён в список документов, необходимых для желающих усыновить ребёнка.

– Гражданину Республики Казахстан, решившему стать опекуном, патронатным воспитателем или усыновителем, в первую очередь следует пройти психологическую подготовку для лиц, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Исключение составляют лишь близкие родственники ребёнка, – сообщила руководитель отдела образования Семея Наталия Фесенко.

После получения сертификата Школы приёмных родителей необходимо оформить и подать заявление через портал «Электронного правительства». Слушателем школы может стать любой взрослый человек или семейная пара, которые планируют усыновить или взять на воспитание ребёнка, а также те, кто уже воспитывает приёмных детей. Обучение в школе проводится бесплатно. Занятия проходят в небольших группах, конфиденциально, чтобы у каждого была возможность высказаться, задать вопросы, пообщаться с опытными приёмными родителями и специалистами.

Для получения консультации по вопросам устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и о школе приёмных родителей можно обратиться в орган опеки и попечительства по месту жительства. В Семее орган опеки расположен по адресу: ул. К. Мухамедханова, 8 , телефон 52-30-75. Также пройти курсы в городе можно в Детском доме № 8 и школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по адресу: ул. Каржаубайулы, 249 В.

Флора Левина

Семей