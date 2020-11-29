Мониторинговые группы в Восточно-Казахстанской области продолжают надзор

Одним из самых эффективных инструментов борьбы с распространением КВИ сегодня являются специальные мониторинговые группы, созданные во всех районах области.

Проверки осуществляются на основании санитарных правил по проведению противоэпидемиологических мероприятий.

В городе Риддер 28 ноября проведено 5 рейдов, проверкой охвачено 70 объектов. В результате наложено 4 штрафа на общую сумму 722 280 тенге. Нарушения были зафиксированы в магазине «Доминант» и на мини-рынке «Огонёк», где покупателей обслуживали без медицинских масок и перчаток.

В Бородулихинском районе мониторинговая группа посетила 26 объектов. Выявлено одно нарушение, наложен штраф в размере 41 670 тенге в отношении физического лица С. Н. Новокрещенова, который находился в общественном месте без маски.

В Глубоковском районе проведено 18 рейдов на 89 объектах. Зафиксировано нарушение масочного режима гражданином А.Ф. Гордеевым. Ему выписан штраф в размере 41 760 тенге.

Рейдовые мероприятия и работа контрольных групп в ВКО будет продолжаться. Не забывайте о средствах индивидуальной защиты, когда отправляетесь за покупками в торговые центры или продуктовые магазины. Несмотря на неудобства, это поможет вам обезопасить себя и своих близких.