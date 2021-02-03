Спасатели Усть-Каменогорска проводят мониторинг паводкоопасных мест, сообщат пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ведомстве сообщили, что совместно с акиматом города, специалисты управления по чрезвычайным ситуациям начали объезд паводкоопасных участков. Данная работа направлена на оценку эффективности запланированных противопаводковых мероприятий, а так же мониторинга за состоянием ранее выполненных работ.

Специалисты напомнили, что в Усть-Каменогорске подтоплениям подвержено 954 жилых домов, включая дачные общества, где круглый год проживают горожане. По итогам мониторинга определен приоритет задач на выполнение текущих мероприятий: уборки и вывоза снега, очистки водопропускной способности труб.

«В целях принятия заблаговременных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций в весенний паводковый период и исключения подтопления жилого фонда, расположенного вдоль русла реки Ульба в районе Старой Согры, акиматом города Усть-Каменогорска было принято решение в рамках программы «Дорожная карта занятости 2020-2021 годы» организовать работу по выпрямлению русла реки Ульба в районе села Степное. Для данных мероприятий было выделено 650 млн 687 тыс. тенге, осенью 2020 года на вышеуказанном участке запланированные работы были проведены в полном объеме. Выполнена расчистка от кустарника и мелколесья, организовано устройство подъездных путей к участкам строительно-монтажных работ, отсыпка щебня и выемка грунта. Основные мероприятия прошли по левому руслу, где было расширено на 70 метров и углублено на 3 метра общей протяженностью 4,7 км, по двум берегам выполнена земляная дамба высотой 3 метра, что обеспечило снижение уровня воды на 50% в правом русле», — пояснили в пресс-службе.

В ДЧС отметили, что тем самым минимизирована угроза подтопления в паводковый период водозабора КГКП «Оскемен Водоканал», средней школы № 18, а так же 270-ти жилых домов в п. Старая Согра вдоль русла р. Ульба.

Сейчас в зоне внимания сотрудников службы ЧС не только паводкоопасные районы, но и жители тех домов, что живут по соседству. При участии спасателей и специалистов акимата города, проводится объезд павокоопасных мест и участков, осуществляется постоянный мониторинг. Силами подрядных организаций Усть-Каменогорска расчищаются арыки, пролеты мостов.

С целью предотвращения материального ущерба и чрезвычайной ситуации, в управлении по ЧС города создан оперативный штаб, разработан План-закрепление личного состава и техники, привлекаемых на паводкоопасный период с необходимым инвентарем и спецодеждой. В текущем году промерзание почвы на территории областного центра составило 69 см.

Сотрудники ДЧС ВКО проводят с жителями разъяснительную работу и говорят о том, что уже сейчас стоит подготовиться к возможным подтоплениям. Необходимо своими силами очистить придомовую территорию от снега, арыки — от мусора и льда, заняться устройством отводных канав.

Пресс-служба ДЧС ВКО