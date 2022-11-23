Монетка к монетке

Казахстанский Монетный двор отметил 30-летие со дня основания.

В минувшую пятницу в Усть-Каменогорске отпраздновали знаменательное событие республиканского масштаба. Монетному двору страны исполнилось 30 лет. В честь юбилейной даты на торжественной церемонии наградили заслуженных работников предприятия и поздравили победителей конкурса «Лучший по профессии».

– Ровно 30 лет назад, в ноябре 1992 года, была отчеканена первая промышленная партия монет и подписан акт введения в эксплуатацию первого чеканочного пресса. С этого момента началась история Монетного двора Казахстана, который расположился на производственной площадке Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске, – сообщил генеральный директор предприятия Александр Транов. – В самом начале пути никто не знал, как чеканятся монеты, не было даже технической литературы. За основу взяли инструкции старой технической энциклопедии. В каждом изделии, сошедшем с конвейера, будь то монеты, медали, наградные знаки, заключается кропотливый труд сотен рук и умов, требующий колоссального терпения и мастерства. Группы специалистов, энтузиастов закладывали прочный фундамент современного Монетного двора. Сегодня казахстанский Монетный двор достиг больших высот, занимает особое место как в республике, так и за рубежом, является членом Ассоциации Монетных дворов, членом технического Совета директоров Монетных дворов мира. Это состоявшееся предприятие, завоевавшее международный авторитет и признание, обладающее устойчивой репутацией и стабильностью.

За вклад в развитие предприятия, трудовые достижения и многолетний труд ветеранов, а также действующих работников Монетного двора наградили почётными грамотами и отличительными знаками.

Нагрудный знак «Заслуженный работник Национального банка» вручили Андрею Блинову. Благодарность председателя Национального Банка РК выразили Татьяне Фёдоровой и Сергею Соснину. Грамот акима Восточно-Казахстанской области и акима города Усть-Каменогорска удостоились Инна Чалова, Владимир Колесников, Григорий Кубарев, Александр Черных.

Кроме этого, на церемонии подвели итоги конкурса «Лучший по профессии», который проводили среди работников основного производства изготовления монет и изделий из цветных металлов, а также сотрудников бюро технического контроля по профессиям штамповщик, эмальер, контролёр монетно-орденского производства.

Почётное первое место присудили Кайрату Бектазинову, Гульнази Балтабаевой, Виктории Ивановой, Ирине Смурыгиной. Второе место заняли Бауыржан Нурмолдин, Олеся Богер, Екатерина Осинцева, Любовь Луговцова. Третье место завоевали Нурлан Зейнолдин и Асемгуль Бекбоссынова.

Мероприятие завершилось праздничным концертом.

Лилия Дроздова