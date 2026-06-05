Молодёжный комьюнити-центр: таланты и идеи

Даниил Сикачев

Фото предоставлены Таңбибі Айкеновой, Гүлнұр Слямхановой

Записать песню в профессиональной студии, отрепетировать хореографические номера, получить консультацию по запуску стартапа или организовать волонтёрскую акцию — всё это представители молодого поколения областного центра сегодня могут сделать в одном месте. Молодёжный комьюнити-центр «Jastar Oskemen» в Усть-Каменогорске открылся в январе 2025 года и за время своей работы превратился в центр притяжения активной молодёжи, где идеи получают реальное воплощение, а юноши и девушки — возможности для роста и самореализации.



В областном центре проживает более 90 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Здесь создаются условия для учёбы, профессионального роста, занятий спортом и творчеством. Новым важным шагом в этом направлении стало открытие современного молодёжного комьюнити-центра «Jastar Oskemen».



Центр расположен по адресу: улица Жибек Жолы, 3 и объединяет под одной крышей сразу несколько направлений работы. Здесь оборудованы коворкинг-пространство, студия звукозаписи, хореографический зал, волонтёрский офис, медиа-комната, площадки для игр «Жайдарман» и дебатов, а также конференц-залы.



Все площадки студии центра предоставляются бесплатно.



Как отмечает директор КГУ «Молодёжный ресурсный центр» акимата города Усть-Каменогорска Аслан Бауыржан, концепция центра формировалась с учётом запросов самой молодёжи.



— Мы хотели создать пространство, которое будет востребовано каждый день, — рассказал Аслан. — И сейчас у молодёжи появилась возможность не только проводить здесь свободное время, но и развивать свои проекты, получать новые знания, общаться с единомышленниками и реализовывать собственные инициативы. Сегодня мы видим, что центр действительно стал точкой притяжения для молодых жителей города.



Одними из самых популярных площадок стали студия звукозаписи, хореографический зал и волонтёрский офис. В студии начинающие музыканты записывают свои первые композиции, а танцевальные коллективы готовятся к выступлениям и конкурсам в просторном зале. Для молодых исполнителей организуются концерты и творческие встречи, позволяющие получить сценический опыт и заявить о себе.



— Я состою в танцевальной группе «Айкөркем», — рассказала участница группы Таңбибі Айкенова.

— Летом мы выступаем на различных мероприятиях и тоях. Мы приходим на репетиции в «Jastar Oskemen», занимаемся в просторном и удобном зале. Самое классное, что центр предоставляет возможность репетировать бесплатно. Мы очень благодарны за такую поддержку и возможность готовиться к выступлениям в комфортных условиях.



Не менее востребованной площадкой остаётся коворкинг. Молодые предприниматели, авторы стартапов и общественных проектов используют его для работы и деловых встреч. В центре регулярно проходят тренинги, мастер-классы и семинары с участием экспертов в области бизнеса, психологии, финансовой грамотности и личностного развития, а также представителей различных ведомств.



Важным направлением деятельности остаётся волонтёрство. На базе центра координируются экологические акции, проекты помощи пожилым людям и социальные инициативы. Одним из самых заметных проектов стали «Чистые игры», в рамках которых участники не только собирают мусор, но и сортируют его для дальнейшей переработки.



— Я являюсь участницей клуба «Городской фронт-офис волонтёров», который объединяет все волонтёрские организации учебных заведений областного центра, — рассказала Гүлнұр Слямханова. — Для нас «Jastar Oskemen» — это не просто место встреч, а настоящее пространство для развития молодёжных инициатив, общения и реализации новых идей.



По словам Гүлнұр, именно здесь волонтёры обсуждают свои проекты и создают инициативы, направленные на помощь обществу и развитие добровольческого движения в городе. Она отмечает, что особенно ценно, что «Jastar Oskemen» предоставляет современное, комфортное и уютное помещение бесплатно.



— Благодаря этой поддержке мы получаем новый опыт, знакомимся с единомышленниками, активнее участвуем в общественной жизни города и становимся частью полезных социальных инициатив. Кроме того, участие в волонтёрских проектах помогает нам развиваться, достигать новых целей и получать заслуженное признание в виде благодарственных писем и наград. Мы искренне благодарны «Jastar Oskemen» за внимание к молодёжи и создание условий, где каждый может раскрыть свой потенциал, — добавила она.



С момента открытия комьюнити-центр активно взаимодействует и с рабочей молодёжью. Совместно с советами по делам молодёжи крупных предприятий города реализуются профориентационные проекты, организуются экскурсии на заводы, встречи с инженерами и мастерами производства, конкурсы профессионального мастерства и добровольческие акции.

За короткое время «Jastar Oskemen» стал площадкой для проведения городских фестивалей, концертов, интеллектуальных игр, молодёжных форумов и творческих конкурсов. В комьюнити-центре встречаются школьники и студенты, начинающие предприниматели и волонтёры, спортсмены и представители рабочих профессий.



Сегодня это одна из ключевых молодёжных площадок города. Здесь рождаются новые проекты, формируются общественные инициативы и раскрываются таланты, которые в будущем будут вносить вклад в развитие областного центра. Именно такие центры помогают молодым людям находить своё призвание, реализовывать свои способности и становиться активными участниками жизни города.