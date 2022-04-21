Молодёжь желает быть на коне

В селе Екпин Тарбагатайского района молодому поколению удаётся органично совмещать древние традиции предков и новые передовые технологии.

Всё это оказывается возможным в рамках привычной для сельской территории и весьма доходной для местного населения отрасли экономики – животноводства.

Чем предпочитает заниматься в сельских условиях так называемая новая генерация молодых людей? Может быть, это прозвучит странно и неправдоподобно, однако молодёжь сегодня проявляет живой интерес к сельскому хозяйству. Выбирает местом постоянного жительства село и занимается разведением разных видов домашнего скота, тем самым зарабатывая себе и своим семьям на жизнь.

В то же время это поколение увлекается конноспортивными играми, продолжает традиции предков. Они заключаются в любви к лошади, как верному другу человека, на котором батыры из прошлого защищали свою землю, сидя в седле. Одновременно воинственные предки находили время и возможность предаваться играм настоящих джигитов, что служили заодно развлечениями и древними видами спорта.

Выбор пути

Чтобы выбрать такой путь, нужно любить своё село, малую родину, четвероногих братьев меньших, испытывать тягу к физическому труду на фоне природы и полнокровной, достойной жизни в сельской местности. Недаром говорят, в совокупности всё сказанное составляет то, что мы называем образом жизни и состоянием души.

В частности, аким Екпинского сельского округа Айбек Караталов рассказывает, что в нынешнем году на празднование Наурыза в конноспортивных играх приняли участие 110 всадников верхом на своих лошадях. В масштабах только одного сельского округа набралось сразу несколько команд, боровшихся за главные призы.

Традиционные конные виды спорта в Тарбагатайском районе развиты очень хорошо. Местные конники всегда входят в состав сборной команды Восточного Казахстана, добиваются стабильных побед на уровне области, страны. Основой успехов является наличие прочных традиций. К примеру, в селе Екпин действует конная школа, которую в своё время открыл предприниматель Болат Койбагаров. Он возглавляет крестьянское хозяйство «Дастан», занятое разведением крупного рогатого скота, овец и коз, лошадей.

Есть в районе ещё несколько известных конных школ, готовящих своих воспитанников в сборную команду района и области на соревнования по кокпару, байге на самые разные дистанции, имеются признанные скакуны.

Соцсети в помощь

В животноводстве успешно может работать тот, кто с раннего возраста на примере старших видел и знает тяготы сельского труда, плюсы и минусы. Умеет всегда находить общий язык с животными, особый подход к ним. Без этого трудно рассчитывать на успех, реальные доходы для себя. Принимая всё как есть, считая достоинства продолжением имеющихся недостатков, их составной частью, возможно добиться внутренней гармонии, установить лад в душе.

По мнению акима сельского округа, с каждым годом всё больше случаев, когда выходцы из села возвращаются из городов назад. В развитии местной экономики, малого бизнеса они видят перспективу, возможность зарабатывать и повышать качество жизни, как в городских условиях. На ферме или домашнем подворье бизнес делают далеко не в белых перчатках. Это же не городской офис, где работают кондиционеры, защищающие от жары и холода. Тут много ручного труда, суровые условия и специфические минусы, как форма дорогой платы за будущий конечный результат. Всё это должно возмещаться за счёт улучшения бытовых, социальных, жилищных условий, облегчающих жизнь на селе, и с помощью удобств, давно доступных в городах.

– Обо всём, что происходит в Екпинском сельском округе, мы постоянно рассказываем в социальных сетях, – говорит аким округа Айбек Караталов. – Молодые люди в них находят необходимую информацию, поэтому нужно использовать современные коммуникации. С помощью интернета добиваемся большего охвата аудитории, учимся одновременно у других, смотрим, как и чем они живут.

В отличие от старшего поколения, сейчас молодёжь желает не просто хорошо работать, но и хорошо получать за труды, а ещё лучше отдыхать, проводить досуг. В этом ничего плохого нет, скорее, это отстаивание законных прав.

Для молодёжи свойственно стремление к раскрытию своих талантов, жажда полной самореализации. Соцсети в этом отношении предлагают самую разную пищу для ума, создают эффект причастности к происходящему в мире. В условиях пандемии, карантина, изоляции, дистанционной работы весь мир стал меньше, а люди – ближе друг к другу. География и расстояния уже не играют довлеющей роли, главное – найти свою нишу и получать реальные доходы. В этой связи животноводство, производство мяса, молока сегодня считается выгодным, а продукты питания – товаром высокой ликвидности. Они же сейчас повсеместно в цене.

Мясной резерв

За мясной продукцией, живым скотом на протяжении многих лет приезжают в Тарбагатайский район клиенты из южных областей и городов. Платят хорошие деньги и увозят к себе, в высоком качестве ничуть не сомневаются. У района достаточно удобная схема логистики. Отправить в любую сторону товар или получить его не составляет трудностей. Так и иметь доступ к разным рынкам сбыта, где требуется мясо как основной продукт и явный бренд.

По официальным данным, в сельском округе большое поголовье КРС, лошадей, овец и коз. Пальма первенства удерживается по количеству откормочных площадок, где содержатся по 1000 голов и более. Имеется масса других хозяйств по 50 или десять голов животных. Кроме того, на личных подворьях круглый год на откорме большое количество крупного рогатого скота.

Причём акцент делается на разведении казахской белоголовой породы. В отличие от обычных животных, племенной скот при общих условиях содержания обеспечивает более высокий привес и продуктивность, что однозначно выгодно для сельчан.

«Рудный Алтай» прежде сообщал, что по породному преобразованию Тарбагатайский район уже не первый год входит в число лидеров как в регионе, так и в республике. В частности, село Екпин вплотную примыкает к райцентру и известно целым рядом крупных откормочных площадок, развитием иных выгодных ниш малого сельского бизнеса.

Необходимо выделить работу известного хозяйства «Маулит», которое возглавляет опытный предприниматель Каирлы Касенов. Поголовье казахской белоголовой у них в хозяйстве одно время прекрасно адаптировалось и сейчас демонстрирует хорошие показатели в своём развитии. Для местных жителей подобные примеры служат ориентиром при выборе породы скота, а также откорма его на продажу.

Будет справедливо упомянуть о работе ряда других местных предпринимателей, занятых в животноводстве. Они возглавляют такие крестьянские хозяйства, как КХ «Айдын», КХ «Акбадеш», КХ «Бастау» и многие другие. Помимо основной деятельности главы хозяйств, коллеги принимают активное участие в общественной жизни села Екпин, оказывают спонсорскую помощь своим землякам. Характерно, что не остаются в стороне выходцы из села, проживающие в других областях и городах Казахстана. Во многом благодаря их поддержке построены спортивные площадки, арки при въезде в населённые пункты, мечети. Эта тема такая объёмная, что требует отдельного рассказа о земляках, никогда не забывающих о своей малой родине.

Форма и содержание

В акимате сельского округа гордятся спортивными увлечениями местной молодёжи, их успехами на местном уровне, в масштабе района. Одновременно ставят перед собой более высокие цели выхода на уровень республики. В рыночных условиях занятия спортом требует немалых расходов, когда касается национальных конных видов. Для этого необходимо наличие лошади, а если её нет, то купить, причём на собственные деньги.

– Для занятий кокпаром требуются сильные, мощные кони, способные поддержать всадника в силовом единоборстве, а также в командной игре, – говорит аким Екпинского сельского округа Айбек Караталов. – Потому наши спортсмены подбирают себе подходящих лошадей, обеспечивают им надлежащий уход, тренируют их постоянно.

Как говорится, важно внимание даже к деталям. У каждой команды своя специальная форма для участия в состязаниях. Примечательно, что создана местная ассоциация любителей конного спорта, есть тренеры, судьи. В целях всевозможной и постоянной поддержки определены спонсоры из числа местных предпринимателей.

Наверное, в степном районе приверженность, тяга к конноспортивным состязаниям у земляков в крови. В этом есть рациональное зерно и кроется большое культурное значение. Возрождение и продолжение традиций конного спорта в Тарбагатайском районе вызывает искреннее уважение, а другим служит прекрасным примером для подражания.

Таир Сапаргалиев

Фото из архива редакции