Молодёжь – за чистоту!

Традиционная международная акция «Бір өзен – бір тағдыр» (Одна река – одна судьба) прошла в районе Алтай.

В летнее время многие стараются выехать и отдохнуть на берегу реки. Но умеют ли отдыхать люди без вреда для природы? К сожалению, не всегда. Битые стёкла, пластиковые бутылки и целлофановые пакеты… Это всё, что остаётся после посиделок на зелёной лужайке.

Привлечь внимание к экологической проблеме в очередной раз позволила акция «Бір өзен – бір тағдыр», которая в районе Алтай стала уже традиционной. В этот раз в ней приняли участие более двадцати человек. Среди них представители отдела физической культуры, спорта и туризма, внутренней политики, культуры и развития языков, городского акимата и, конечно, молодёжь. Волонтёры очистили береговую линию реки Вторушки. Было собрано свыше тысячи килограммов твёрдых бытовых отходов.

– Цель акции не только в том, чтобы очистить территорию от мусора, но и напомнить, что необходимо бережно относиться к природе, – поделился волонтёр Иван Тимонин. – Радует, что с каждым годом молодёжь активнее участвует в подобных мероприятиях, причём не потому, что их попросили, а по собственной инициативе. Это говорит о том, что в следующий раз, когда ребята отправятся на отдых, они сто раз подумают, прежде чем оставить мусор.

Александра Исаева

Район Алтай