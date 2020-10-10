Молодые орлы 

Команда из Зайсанского района представила область на республиканском этапе военно-спортивной игры «Жас Ұлан».

Финал игр прошёл в дистанционном формате в рамках реализации общенациональной патриотической идеи «Мәнгілік Ел».

– Цель – воспитание казахстанского патриотизма, повышение качества содержания работы по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, популяризация и культивирование здорового образа жизни, – сообщили организаторы.

В финале военно-спортивной игры «Жас Ұлан» приняли участие 170 победителей областных, городских и районных этапов учащиеся внешкольных организаций дополнительного образования и общеобразовательных школ республики.

Честь Восточно—Казахстанской области защищала команда военно—патриотического спортивного клуба «Жас Қыран» Зайсанского района. В её составе было девять школьников (семь мальчиков и две девочки).

В ходе соревнований участники состязались в восьми номинациях. Они презентовали свои команды, выполняли физические упражнения, защищали историко-поисковые исследовательские проекты, отвечали на вопросы викторины «Оказание первой медицинской помощи». Также участвовали в конкурсах декоративно-прикладного искусства «Военная техника своими руками», патриотической песни «Песни военных лет» и «Боевой листок».

В результате третье место в номинации «Историческое наследие» (защита историко—поискового исследовательского проекта) завоевал ученик 11-го класса школы—лицея имени

Х. Мустафиной Зайсанского района Аскербек Асылбек.

Баян Аскар