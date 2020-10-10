Молодые орлы 

Вести из районов

Команда из Зайсанского района представила область на республиканском этапе военно-спортивной игры «Жас Ұлан». Молодые орлы 

Финал игр прошёл в дистанционном формате в рамках реализации общенациональной патриотической идеи «Мәнгілік Ел». 

– Цель – воспитание казахстанского патриотизма, повышение качества содержания работы по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, популяризация и культивирование здорового образа жизни, – сообщили организаторы. 

В финале военно-спортивной игры «Жас Ұлан» приняли участие 170 победителей областныхгородских и районных этапов учащиеся внешкольных организаций дополнительного образования и общеобразовательных школ республики. 

Честь ВосточноКазахстанской области защищала команда военнопатриотического спортивного клуба «Жас Қыран» Зайсанского районаВ её составе было девять школьников (семь мальчиков и две девочки). 

В ходе соревнований участники состязались в восьми номинациях. Они презентовали свои команды, выполняли физические упражнения, защищали историко-поисковые исследовательские проекты, отвечали на вопросы викторины «Оказание первой медицинской помощи». Также участвовали в конкурсах декоративно-прикладного искусства «Военная техника своими руками», патриотической песни «Песни военных лет» и «Боевой листок». 

В результате третье место в номинации «Историческое наследие» (защита историкопоискового исследовательского проектазавоевал ученик 11-го  класса школылицея имени 
ХМустафиной Зайсанского района Аскербек Асылбек. 

Баян Аскар 

 

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