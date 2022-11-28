Молодые да ранние

Ученики Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления Усть-Каменогорска стали победителями и призёрами республиканского конкурса научных проектов.

Что интересует современных школьников? Не задумываясь, многие ответят, что Интернет и социальные сети. Однако спешим вас разуверить – многие из них всерьёз и, кажется, надолго увлечены наукой. Некоторые юные исследователи даже планируют связать с этим свою дальнейшую жизнь…

Ученики Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления Усть-Каменогорска приняли участие в республиканском конкурсе научных проектов по общеобразовательным предметам. Вниманию жюри школьники представили исследовательские проекты по химии, биологии, истории и физике.

Стоит отметить, что ребят интересуют серьёзные научные темы. К примеру, Алтын Бекжанкызы презентовала проект «Исследование преимуществ использования смолы лиственницы в производстве». Её работа заняла на конкурсе первое место.

Проект Алимхана Уалиева, который занял второе место, представлен через призму исторической ретроспективы на примере истории его семьи, подвергшейся репрессиям – «Схема пирамиды: как НКВД превращал людей в политических преступников».

Даулет Капаров заинтересовался перспективами космической отрасли. Учитывая современные исследования, его проект представляет большой интерес.

– Повышение эффективности конструкций космических телескопов всегда является актуальным вопросом для космической отрасли, – пояснил юный исследователь. – Снижение веса, сохранение гибкости и повышение работоспособности всегда были целями учёных. Инварный сплав Fe-Ni-Co широко используется во многих областях, где требуется стабильность размеров, таких как метрология, высокоточные приборы и космическая оптика.

По итогам конкурса его работа «Исследование механических свойств сплава Fe-Ni-Co с легирующими элементами, применяемых в космических телескопах» также заняла второе место.

Замкнули тройку серебряных призёров проекты Жансаи Токтархановой «Разработка системы диагностики клинико-гематологических синдромов на основе математических моделей» и Аясыл Каркын «Регулятор роста растений из вегетативной части осины обыкновенной».

Призовое третье место присуждено проекту Марины Ельсюковой «Разработка и оценка эффективности ингибирующих составов на основе хвойных деревьев для защиты от коррозии».

Победителей, призёров и научных руководителей проектов наградили дипломами. Однако, как отмечают исследователи, для них важны не награды, а то, что они уже сейчас могут приносить пользу отечественной науке.

Александра Исаева