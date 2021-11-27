Молодые, активные, яркие

В Восточном Казахстане прошёл традиционный областной молодёжный форум «Наш № 1», приуроченный ко Дню Первого Президента РК.

Форум организован КГУ «Молодёжный ресурсный центр» Управления внутренней политики ВКО.

Торжественное открытие мероприятия проходило в ВКУ имени С. Аманжолова. В этом году участие в форуме, традиционно проходящем в Восточном Казахстане с 2012 года, приняли представители молодёжных организаций, молодёжные лидеры городов и районов области, молодые предприниматели, спортсмены, студенты, волонтёры, выпускники программы «Болашақ», победители проекта «100 новых лиц Казахстана».

С приветственным словом к участникам обратился руководитель Управления внутренней политики ВКО Жасулан Сарсебаев и рассказал о достижениях в сфере государственной молодёжной политики за 30 лет Независимости.

По его словам, неслучайно на протяжении последних десяти лет форум молодёжи проходит под лозунгом «Наш № 1», ведь именно Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев инициировал и осуществил целый ряд реформ, позволивших стране совершить беспрецедентный рывок в экономическом развитии и обеспечить социальное благополучие населения.

– Первый Президент РК закрыл Семипалатинский полигон. Это четвёртый по разрушительной силе ядерный потенциал. Елбасы провёл делимитацию, демаркацию границ государства. Так, мы на международном уровне утвердили свои границы, – отметил Жасулан Сарсебаев. – Первый Президент страны создал уникальную модель межнационального и межконфессионального согласия. Благодаря этому мы имеем стабильность, мир и процветание.

В онлайн-режиме молодых людей приветствовал председатель Комитета по делам молодёжи и семьи Министерства информации и общественного развития РК Шахмардан Байманов. Во время своего выступления он обозначил роль Елбасы в становлении независимости Республики Казахстан и остановился на основных событиях этого года, касающихся молодёжи

– В этом важном для всей страны году было принято несколько программ, имеющих отношение к молодёжной политике. Это Комплексный план по поддержке молодёжи Республики Казахстан на 2021–2025 годы, национальный проект «Ұлттық рухани жаңғыру», в том числе проект «Тәуелсіздік ұрпақтары», который даст новые возможности для талантливой молодёжи по вовлечению в общественно полезную деятельность, – сообщил Шахмардан Байманов.

Он добавил, что устойчивое развитие государства зависит от конкурентоспособной молодёжи, а именно от качества знаний и умений, мотивации молодых казахстанцев. В стране уделяется особое внимание молодёжной политике.

Также в пленарном заседании принял участие четырёхкратный чемпион мира по қазақ күресі, двукратный победитель турнира «Қазақстан барысы», депутат областного маслихата Айбек Нугымаров. Он рассказал о развитии спорта в регионе, формировании здоровой нации и призвал молодёжь уделять больше внимания своему здоровью, регулярно заниматься спортом.

Уникальные возможности, созданные в стране для самореализации и образования молодёжи, отметил учитель-эксперт по физике Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города Семея, вошедший в топ-50 учителей мира, Асхат Жумабеков.

С помощью ZOOM-платформы к участникам присоединился педагог театральных дисциплин Детской школы искусств посёлка Усть-Таловка, победитель проекта «100 новых лиц Казахстана» Валентин Алифанов.

В течение двух дней молодёжь региона принимала участие в семинарах-тренингах по развитию лидерских качеств и проектному менеджменту, неформальных встречах с успешными земляками.

В качестве спикеров выступили тренер и эксперт публичных выступлений Толкын Аманбек, медиатренер, SMM-копирайтер проекта Jastar Live НИЦ «Жастар» Бекарыстан Аманжолов. Неформальную встречу с участниками провёл исполнительный директор ОЮЛ «Конгресс молодёжи Казахстана», общественный деятель Тохтар Болысов.

Второй день форума прошёл не менее насыщенно. Молодёжь области в онлайн-формате приняла участие в республиканском форуме «Тәуелсіздік ұрпақтары», прошедшем при участии Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева.

– Молодёжь – это всегда самая активная, мобильная часть общества. Во все времена именно молодёжь являлась катализатором исторического преобразования, а также стратегическим ресурсом благополучного будущего любой страны. Особые надежды на молодое поколение возлагаются в Казахстане. С первых дней независимости одним из главных приоритетов государственной политики была всесторонняя поддержка нашей молодёжи, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Как отметил Елбасы, общенациональные ценности, ориентиры – такие как взаимопомощь, толерантность, единство – сплачивают молодёжь и всё современное казахстанское общество.

– Именно эти ценности были главным постулатом нашего развития в последние 30 лет. Именно благодаря этому Казахстан всегда был стабильным. Внутренняя дружба между разными этносами сохранилась, мы уважали все религии, мы были вместе. За 30 лет независимости мы построили процветающее государство, воплотив в реальность мечты наших предков, – сказал Первый Президент страны. – Сегодня каждый из нас должен быть готов жить и работать ради Казахстана и его будущего. Я обращаюсь к молодёжи Казахстана с призывом: созидайте, мечтайте, творите и любите, живите во благо нашей страны. Вы – новые крылья независимого Казахстана!

В ходе республиканского форума с речью выступил финалист международной премии Global Teacher Prize из Семея Асхат Жумабеков.

После участники форума «Наш № 1» посетили Восточно-Казахстанский областной драматический театр и насладились спектаклем «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу». Ознакомились с книжно-иллюстративной выставкой «Тәуелсіздік және Тұңғыш Президент» и фотовыставкой «Елін сүйген Елбасы!».

Завершился форум гала-концертом с вручением премии акима области «За вклад в государственную молодёжную политику» по семи номинациям.

Кульминацией областного форума стало награждение лучших представителей молодёжи в различных номинациях на премию акима области «За вклад в реализацию молодёжной политики».

По итогам конкурса лидером года среди студенческой молодёжи признан Мират Жаксылыков – студент четвёртого курса Alikhan Bokeikhan University, который по совместительству является председателем комитета по делам молодёжи университета, председателем Семейского городского штаба Альянса студентов Казахстана. Кроме того, в этом году Мират признан лучшим студентом стран СНГ.

Номинации «Молодой профессионал» удостоена Диана Давыденко из Курчатова. Диана работает инженером отдела ядерной безопасности и развития атомной энергетики в филиале Института атомной энергии РГП «Национальный ядерный центр Республики Казахстан». Диана также является членом международной организации «Женщины атомной отрасли», автором научных публикаций, занимается волонтёрской деятельностью. Она активно сотрудничает с КазНУ им. аль-Фараби, НЯЦ РК, и Японской атомно-энергетической компанией JAPC.

– Мне было очень приятно получить эту награду. Благодаря прошедшему форуму я узнала много нового, – отметила Диана. – Полученные знания могут пригодиться не только в работе, но и в жизни. Здесь я познакомилась с интересными людьми из разных сфер деятельности. Это был прекрасный опыт.

Молодым журналистом года признана контент-редактор SMM-департамента Региональной службы коммуникаций ВКО ТОО «Шығыс ақпарат» Бакытгуль Казез.

Лучшей молодёжной организацией года стала общественная организация «Келешек-Будущее» из Жарминского района. Организация ведёт свою деятельность в течение 30 лет, создаёт комфортные условия для сельской молодёжи, оказывает помощь пожилым, многодетным и малообеспеченным семьям, молодым людям с особыми потребностями.

Акция Biz birgemiz!, проведённая волонтёрами общественного объединения «Центр поддержки женщин «Незабудка», признана одной из лучших молодёжных акций года. Инициативная группа волонтёров города Риддера днём и ночью устраняла последствия пожара на территории центрального лесничества Риддерского лесхоза, который распространился на жилой посёлок и оставил без крова несколько десятков семей. Волонтёры оказывали психологическую поддержку, помогали в восстановлении и оформлении документов, в благоустройстве и озеленении новых жилых домов погорельцев.

В номинации «Молодёжный лидер года» лучшим стали председатель молодёжного крыла «Jas Otan» при партии «Nur Otan» Алмас Айтмукаш и руководитель инициативной группы ТОО «УК ТЭЦ» Сырым Омирзаков.

Алмас является одним из молодых лидеров, организовавших республиканские акции «Спасибо врачам», «Дорога в школу», Biz Birgemiz. В качестве волонтёра оказывает социальную помощь жителям города и вносит вклад в системную реализацию молодёжной политики в регионе.

Сырым активно участвует в общественной и спортивной жизни области. Является инициатором экологических акций, во время введения ограничительных мер оказывал помощь в доставке продуктов питания, раздаче масок одиноко проживающим пожилым людям, инвалидам, многодетным и малообеспеченным семьям.

В номинации «Молодая семья» победу одержала семья Михайловых из Усть-Каменогорска. Глава семейства Александр окончил Карагандинский медицинский университет, работает анестезиологом-реаниматологом в Центре матери и ребёнка. Красавица-жена Диана резидент-эндокринолог в Усть-Каменогорском филиале Медицинского университета города Семея. Параллельно преподаёт в профильной школе областного центра основы медицины. Семья воспитывает маленькую дочь Марию.

– К нашей большой радости мы победили в этой номинации. Хочется отметить, что в нашем государстве созданы все условия для молодёжи. С самого детства я ощущал, что Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев делал большую ставку на молодёжь как на будущее страны. Я обучался в медицинском университете по государственному гранту. Такая же возможность представилась и моей жене. Мы получили квартиру от государства как дефицитные специалисты, как молодая семья, – рассказал молодой врач.

Форум завершился гала-концертом, где творческие коллективы области представили свои лучшие номера.

Гульжан Естаева, Дарья Антон

Фото Тлеубека Шаяхмета