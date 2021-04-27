Молодые аграрии – будущее региона

Восточно-Казахстанский сельскохозяйственный колледж готовит конкурентоспособных и востребованных специалистов благодаря государственным программам, направленным на модернизацию всей системы профессионального образования.

Специалисты сельскохозяйственной отрасли в наши дни очень востребованы. Именно выпускники колледжей, владеющие рабочими профессиями, стоят у станков, выращивают хлеб и таким образом способствуют развитию сельского хозяйства как важнейшего сектора экономики. В настоящее время значимость подготовки такого рода специалистов возрастает многократно, а преобразования в области профобразования позволяют получать высококвалифицированные кадры.

КГКП «Восточно-Казахстанский сельскохозяйственный колледж», находящееся в селе Саратовка Уланского района, является одним из ведущих учебных заведений области, где готовят специалистов среднего звена для аграрного сектора.

За 75 лет существования колледжа из его стен вышло более 30 тысяч выпускников, которые сегодня успешно трудятся в сельскохозяйственной отрасли, многие из них возглавляют крупные сельхозформирования, а также являются первыми помощниками родного колледжа в подготовке будущих специалистов.

По словам директора учебного заведения Уралбека Оспанова, выпускники ВК сельхозколледжа востребованы не только на востоке, но и в других регионах страны.

– За последние пять лет в нашем учебном заведении по республиканской программе «Серпін-2050» были подготовлены 55 специалистов, – рассказывает Уралбек Оспанов. – Из них 50 процентов трудоустроены в нашей области, остальные вернулись в Южно-Казахстанскую, Кызылординскую области. Сегодня по этой программе продолжают учиться 22 студента.

Обучение в колледже осуществляется по трём основным специальностям – агрономия, ветеринария и механизация сельского хозяйства.

В соответствии с требованиями сегодняшнего дня, планомерно ведётся работа по совершенствованию всего учебного процесса и материально-технической базы.

Производственная база колледжа, где будущие аграрии получают практические навыки в освоении всех тонкостей профессии, оснащена по большей части оборудованием нового поколения. Это стало возможно благодаря республиканскому проекту «Жас маман», в рамках которого колледжу было выделено свыше 323 млн тенге. При выборе оборудования за основу были взяты стандарты WorldSkills и современные требования, предъявляемые к аграрному сектору.

– В рамках проекта «Жас маман» на базе нашего колледжа создан Центр компетенций по специальностям «Механизация сельского хозяйства» и «Ветеринария». Это хорошая площадка тренировочного лагеря по стандартам WorldSkills, а также центр подготовки и переподготовки рабочих кадров. С апреля этого года в нашем Центре компетенций пройдут обучение более 1400 студентов колледжей ВКО сельскохозяйственного направления, – отмечает Уралбек Оспанов.

Кроме того, для повышения качества практического обучения студентов по специальности «Ветеринария» функционирует ветеринарная клиника, которая укомплектована современным оборудованием, инструментами и приспособлениями для оказания помощи животным.

Хорошим подспорьем в подготовке будущих специалистов стала созданная мини-ферма, где содержится крупный и мелкий рогатый скот, кролики. В апреле текущего года завершатся работы по созданию птицефермы для содержания кур-несушек.

В целях совершенствования социального партнёрства по вопросам подготовки кадров для инновационной экономики государства с 2015 года внедрены элементы дуального обучения по всем специальностям колледжа.

По программе «Дорожная карта занятости» в сельхозколледже проходят курсовую подготовку ветеринарные санитары, трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, пчеловоды, операторы по искусственному осеменению животных.

С целью улучшения качества профессионального образования и повышения конкурентоспособности выпускников колледжа на рынке труда ведётся работа по укреплению социального партнёрства.

На сегодняшний день с учебным заведением сотрудничают такие крупные сельхозпредприятия области, как ТОО «ОХМК», ТОО «Багратион-2», КХ «АгроБам», ТОО «Иртыш», ТОО «Восток-Молоко», ТОО «Украинское», КХ «Дружба», КХ «Щелоковский», КХ «Бережной», ТОО «Ұлан-Жеміс», КХ «Пасека», ИП «Рузанов», ветеринарный центр «ZОО Вита».

Проводимая работа по повышению качества образования студентов даёт свои результаты. Ребята активно участвуют в конкурсах областного и республиканского уровня, где подтверждают свои знания и занимают призовые места. Так, в региональном чемпионате «WorldSkills Kazakhstan – 2019» в компетенции «Ветеринария» студентка Тоғжан Аскарбек заняла первое место. В региональном чемпионате «WorldSkills Шығыс – 2020» в компетенции «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин» лидером стал Данил Шермер. Победителем в республиканском конкурсе «Менішыңдаған Серпін» стал Бекболат Төребеков.

В июне этого года планируется проведение итоговой аттестации по стандартам WorldSkills, где оценивается компетентность обучающегося в условиях близких к производственным. Важной особенностью является оценка выполнения заданий экспертами от производства.

Одной из приоритетных задач колледжа является активное содействие выпускникам в трудоустройстве, осуществлении мониторинга их профессиональной деятельности и карьерного роста. Трудоустройство выпускников сельхозколледжа составляет 92 процента.

– Совместно с нашими партнёрами по всем заявленным образовательным программам начата разработка профессиональных модулей, – поясняет директор колледжа, – они будут интегрированы в учебные планы с учётом требований работодателей. Внедрение программ подготовки кадров по международным стандартам планируется начать уже со следующего учебного года.

Бахыт Сарсембаева

Фото Тлеубека Шаяхмета

Уланский район