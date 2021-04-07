Молодожёны через полвека

В настоящее время, когда браки всё чаще распадаются, пример дружной семейной пары, отметившей золотую свадьбу, напротив, вдохновляет!

Активисты немецкого этнокультурного объединения села Преображенка Кокпектинского района супруги Шнайдер отметили золотой юбилей семейной жизни. Ровно полвека рука об руку шагают Фёдор Фёдорович и Таисия Васильевна, делят радости и печали, поддерживают друг друга. За эти годы они вырастили трёх дочерей, радуются общению с родными, друзьями, как и 50 лет назад.

С будущей супругой Таисией Фёдор учился в одной школе. Затем они пять лет дружили. Невеста терпеливо ждала своего ненаглядного из армии, пока он два года служил в Туркмении. Поженилась пара в марте 1971 года.

Таисия Васильевна всю жизнь проработала учителем истории, занимала должность завуча. После выхода на пенсию возглавила Совет ветеранов сельского округа.

Её супруг Фёдор работал в сфере сельхозтехники – слесарем-мотористом. При этом его можно смело назвать мастером на все руки, потому что не было такого дела по дому, с которым бы он не справился, – от починки техники до изготовления костюмов дочерям к новогодним праздникам. Всё спорилось в умелых руках!

Дочери – старшая Ирина, средняя Наталья и младшая Ольга – родились и выросли в селе Преображенка. Наталья Санина после окончания педагогического колледжа в Усть-Каменогорске в 1996 году, так же как мама, устроилась работать в школу учителем труда. Период работы в школе был самым ярким в её жизни. Ирина тоже педагог по образованию, учитель начальных классов.

На вопрос, в чём секрет счастливой семейной жизни на протяжении полувека, юбиляры утверждают – в первую очередь, во взаимоуважении. А ещё – в гостеприимстве!

– Казахстанская земля обязывает быть радушным хозяином, приглашать друзей, готовить вкусные угощения, – говорит Таисия Васильевна. – Так было и на семейном празднике, посвящённом золотой свадьбе. Организовали это торжество наши дочери, а также любимые зятья – Иван, Сергей и Виктор. Они составили сценарий, нарядили нас в молодожёнов и вручили от имени детей и четырёх внуков – Елены, Вадима, Миланы и Семёна – золотые обручальные кольца. Все мы живём дружно, поддерживаем друг друга, вдохновляем.

Стоит отметить, что ещё одной важной частью «скрепления» семейных уз является творчество. Так, поворотным событием в жизни маленького посёлка стало открытие в нём филиала областного немецкого этнокультурного объединения. Расширяя географию своей деятельности, активисты центра решили охватить вниманием и Преображенку, где проживает много этнических немцев. Там открылись языковые курсы, женский клуб и кружок поделок, который некоторое время возглавляла Наталья Санина.

Занятия в клубе на базе помещения, предоставленного поселковым акиматом, объединяют людей разных возрастов. Они общаются, говорят о родных традициях, вместе занимаются рукоделием. Среди членов клуба много творческих людей, которые поют и читают стихи. Среди них и Таисия Васильевна. Для людей золотого возраста посещение клуба – отдушина. Таким образом осуществляется преемственность поколений.

Елена Пашке

Фото из архива семьи Шнайдер