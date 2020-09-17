Молодое пополнение 

В регионе начался осенний призыв на срочную воинскую службу в ряды Вооружённых Cил РК.

Из порядка 1200 новобранцев нашей области в погранвойска направятся исполнять свой воинский долг свыше 200 призывников, а в национальную гвардию и другие подразделения – по 460 ребят.

Вся процедура пройдёт в стандартном виде, но с жёстким соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на всех призывных пунктах и в воинских частях. Это – пропускной режим, замер температуры, далее специальная зона для забора анализов ПЦР-исследования, соответствующие меры при положительном или отрицательном результате, медицинская комиссия, изучение психологического состояния, собеседование.

– Согласно Постановлению № 43 Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, ПЦР-анализ у молодого пополнения берётся дважды – до отправки и по прибытии в войсковую часть. Таким образом предупреждается любая вероятность распространения КВИ, – говорит заместитель начальника департамента – руководитель управления комплектования Департамента по делам обороны ВКО полковник Еркеш Бекбаев. – На призывных и сборных пунктах ребята и члены медкомиссий будут обеспечиваться масками и дезсредствами. Затем солдат проходит карантин в течение 14 дней и приступает к боевой подготовке.

Также Еркеш Бекбаев отметил, что ребята идут служить по экстерриториальному признаку, то есть новобранцы с востока окажутся, например, на юге и наоборот.

– С каждым годом поднимается престиж воинской службы, и юноши идут служить с воодушевлением, ведь для многих из них это станет хорошим бонусом в карьере, – подчеркнул Еркеш Бекбаев. – Правда, во время пандемии были сложности с передвижением, работой транспорта, но сейчас всё выправилось и парни готовы с честью исполнить свой воинский долг. Родители также поддерживают своих детей, вступают в родительские сообщества, комитеты.

Однако по новым требованиям отменены торжественные проводы и другие массовые мероприятия. Также родным и близким нельзя присутствовать на принятии новобранцами воинской присяги. В остальном армейские традиции сохраняются и укрепляются. Этому способствуют ветераны, которые занимаются патриотическим воспитанием молодёжи. В этом заключается преемственность поколений, когда курсанты, школьники, студенты видят, как ведут себя офицеры, стремятся подражать им.

В год 75-летия Победы следует особо отметить участников Великой Отечественной войны – они всегда являются примером для молодого пополнения. Сильная армия – это сильный Казахстан!

В целом более 17 тысяч казахстанцев в возрасте от 18 до 27 лет этой осенью готовятся приступить к службе в армии.

Ева Ким