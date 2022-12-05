Молодо – зелено

В ВКО подвели итоги XVIII сезона молодёжных трудовых отрядов «Жасыл ел». В уходящем году юные бойцы из Восточного Казахстана и области Абай облагородили более 280 гектаров территории с зелёными насаждениями в городах и районах.

В минувший четверг в стенах ВКУ им. С. Аманжолова состоялась торжественная церемония закрытия XVIII трудового сезона молодёжных трудовых отрядов «Жасыл ел». На протяжении нескольких месяцев школьники, студенты и незанятые молодые люди ухаживали за зелёными насаждениями, занимались уборкой и санитарной очисткой улиц, белили бордюры и деревья в своих родных городах и сёлах.

За время работы молодёжь двух областей облагородила 281,2 гектара земли.

С инициативой занятости молодёжи в сегменте озеленительных работ выступили КГУ «Молодёжный ресурсный центр» Управления общественного развития ВКО и областной филиал частного учреждения «Республиканский штаб молодёжных трудовых отрядов «Жасыл Ел».

Государственная программа «Жасыл ел» предоставляет возможность школьникам, студентам, безработным молодым людям, а также молодым людям с особыми потребностями получить первый трудовой опыт и начать зарабатывать. Всего за пять трудовых сезонов организаторам удалось трудоустроить 1202 молодых человека. Средняя заработная плата составила порядка 92 тысяч тенге.

Лучших участников XVIII трудового сезона отметили в 11 номинациях и наградили ценными подарками. Так, «Лучшими бойцами» назвали Алтынай Серикқызы (село Курчум) и Руслана Сейлханова (село Катон-Карагай). «Лучшим командиром отряда» стал Максим Харченко (Шемонаиха). «Лучшим отрядом» признан отряд Бескарагайского района. «Лучший штаб» организовали в посёлке Жарма, а «Лучший онлайн штаб» – в Урджаре. «Лучшим работодателем» стало учреждение «Риза» из района Абай. «Лучшим районом» по итогам судейства стал район Алтай, а «Лучшим городом» – Усть-Каменогорск. «Лучшую акцию» провели в Зайсане, «Лучшее мероприятие» – в Курчатове.

С отличными результатами участников зелёных отрядов поздравил руководитель отдела по работе с молодёжью и институтами гражданского общества Управления общественного развития ВКО Еркебұлан Балтабеков.

– Хочу поздравить район Алтай, – присоединилась к поздравлениям исполнительный секретарь Усть-Каменогорского городского филиала партии AMANAT Арайлым Есимбекова. – Ежегодно в рамках государственной программы «Жасыл ел» там помогают трудоустроиться большому количеству ребят, за что огромное спасибо. При этом здесь показывают качественную работу, трудятся не ради «галочки», а на совесть.

Лилия Дроздова

Фото Тлеубека Шаяхмета