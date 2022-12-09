Молодильное яблочко от яблоньки Сиверса

Яблоня по праву считается одним из древнейших плодовых деревьев на планете. Ведь не случайно в райском саду Ева сорвала именно яблоко, поддавшись льстивым посулам Змия-искусителя. Сегодня современная агрономия знает десятки, если не сотни, сортов яблок. Но далеко не везде сохранились заповедные места, где произрастают дикие сады, в которых сами собой, как и миллионы лет назад, растут дикие яблоньки – прародительницы всех культурных плодовых деревьев этой группы. Такой заповедный уголок есть в Урджарском районе, где на Тарбагатайском хребте, в густой лесной чаще, можно встретить целые рощи дикой яблони Сиверса, признанной родоначальницы яблони Malus x domesticа (домашней).

Национальное достояние

Как показывают исследования, проведённые учёными-биологами разных стран мира, яблоня в диком виде встречается во многих уголках нашей планеты. На сегодняшний день насчитывается 27 видов дикорастущих яблонь, но только некоторые из них участвовали в образовании современных культурных сортов.

И одна из них – дикая яблоня Казахстана Malus sieversii (Ledeb.) M. Roem. Яблоня Сиверса, являющаяся аборигеном казахстанских плодовых лесов, признана родоначальником культурных сортов яблони.

«В настоящее время генетические ресурсы яблоневых лесов Республики Казахстан признаны мировым источником генов устойчивости для селекции плодовой культуры. Генофонд казахстанской яблони Сиверса может служить основой для создания зимостойких, засухоустойчивых, устойчивых к болезням и вредителям сортов», – пишут казахстанские исследователи.

Первопроходец Сиверс

Своё название дикая яблоня горных хребтов Казахстана получила в честь Иоганна Сиверса, впервые описавшего её во время экспедиции по Алтаю, Сибири и Средней Азии, которую учёный предпринял в 1792–1794 годах. В своих путевых заметках, опубликованных позже под названием «Письма из Сибири», аптекарь и корреспондент Вольного экономического общества Иоганн Сиверс «сообщает, что во время путешествия к озеру Алигаль (по-видимому, Алаколь) он обнаружил на южном макросклоне Центрального Тарбагатая, в долине р. Урджар, «преизящное яблоневое дерево», плоды которого сходны «с известными в России рязанскими яблонями; они достигают величины куриного яйца».

Он отметил, что яблоневые деревья обладают глубокой корневой системой. Кроме того, исследователь заметил и другие особенности дикой яблони: её удивительную засухо- и морозостойкость, а также необычайно долгую продолжительность жизни.

Сиверс тщательно собрал гербарный материал удивившей его дикой яблони, который позже был обработан знаменитым ботаником К. Ледебуром. Именно он и дал название этому сорту дикорастущего плодового дерева – Pyrus sieversii Ledeb, яблоня Сиверса, по имени её первооткрывателя. Позднее она получила современное название M. sieversii (Ledeb.) M. Roem.

Кстати, уже тогда у ботаников XVIII-XIX веков не раз возникали гипотезы, что именно яблоня Сиверса является прародителем почти всех современных сортов яблок. Но необходимых доказательств для подтверждения этой гипотезы на тот момент учёные собрать просто не могли – не хватало теоретических и практических научных знаний.

Впервые всерьёз об этом заговорили лишь в начале 1930-х годов, с подачи Николая Вавилова – известнейшего биолога и создателя учения о центрах происхождения культурных растений.

В Казахстане учение Вавилова было продолжено его преданным учеником, известнейшим казахстанским учёным Аймаком Джангалиевым, который занимался культивацией и сохранением яблони Сиверса до самой своей смерти в 2009 году.

И лишь недавно проведённые генетические исследования подтвердили давнюю догадку ботаников: яблоня Сиверса – родоначальник большинства культурных сортов яблонь, а мировым центром их происхождения является Семиречье, в том числе и горы Урджарского и Тарбагатайского районов Восточного Казахстана.

Удивительные свойства

Относительно небольшой ареал обитания яблони Сиверса, а это площадь, охватывающая горы Тарбагатая и Западного Тянь-Шаня, выработал у яблони Сиверса удивительные свойства. Произрастая в горных районах, в долинах горных рек, расположенных на высоте от 1500 до 3000 метров над уровнем моря, яблоня развивает глубокую корневую систему. Дерево устойчиво к заболеваниям и низким температурам, при этом продолжительность его жизни может достигать 150 лет – это огромный срок для плодового дерева. Плодоносить же яблоня начинает примерно в 12-летнем возрасте. И урожай её удивительно богатый. По словам специалистов, с одного гектара дикого яблоневого сада можно собрать от пяти до 10 тонн яблок, причём по вкусу плоды дикой яблони ничем не уступают культурным сортам.

Заповедные уголки

Увы, реалии сегодняшнего дня таковы, что за последние двести лет яблоневые леса Тянь-Шаня и Тарбагатая сократились почти на 95%. Сегодня яблоня Сиверса растёт только на особо охраняемых территориях, в густой лесной чаще, куда очень редко заглядывает человек.

На востоке Казахстана яблоньку можно встретить на южных склонах Тарбагатайского хребта – здесь проходит северная граница ареала обитания яблони Сиверса. Несколько лет назад казахстанские ученые НИИ плодоводства и виноградарства провели исследование современного состояния яблоневых лесов в Урджарском районе, результаты которых есть во Всемирной сети.

Так вот, по мнению учёных, протяжённость яблоневых лесов составляет около ста километров на высоте 2500-3000 метров над уровнем моря. Максимальная точка, на которой росла яблоня Сиверса в этих местах, составила 3094 метра.

«Гермоплазма яблони Сиверса из Тарбагатая – исключительно богатейший генетический материал для создания новых стрессоустойчивых коммерческих сортов. Существует несколько причин, почему эта гермоплазма предоставит садоводам ценное генетическое многообразие: во-первых, экстенсивная экологическая вариация этого вида в естественных местах обитания поистине впечатляет; во-вторых, яблоня Сиверса в природном местообитании эволюционировала совместно с несколькими организмами, создающими проблемы в садах; в-третьих, некоторые генотипы яблони Сиверса могут немедленно найти применение, поскольку они схожи с коммерческими сортами по фенотипу по множеству критически важных садоводческих показателей», – предполагают казахстанские исследователи на основе результатов своих изысканий.

Чтобы сохранить уникальный вид дикорастущей яблони, национальное достояние Казахстана, академик Джангалиев ещё в 1997 году на площади 78 га выделил генетический резерват, получивший название «Урджарский». По мнению биологов Казахстана, сегодня состояние этого уникального генетического резервата должно быть оценено как неудовлетворительное. Яблоневые леса и сады губит деятельность человека. Она меняет природные экосистемы. Так, например, факторами, угрожающими жизнеспособности и генетической структуре популяций яблони в хребте Тарбагатай, являются культурные яблоневые сады, располагающиеся как в пределах территории резервата, так и на прилегающих к нему участках, освоение земель под зерновые пашни, заготовка дров, пожары и так далее.

Яблоня Сиверса занесена в Красную книгу Республики Казахстан как вид с сильно сокращающимся ареалом.

По словам старожилов района, заказники Урджарского района, где ещё полвека назад росла яблоня Сиверса, сегодня превратились в культурные сады, огороды и пасеки, а в диких садах местные жители запасаются ягодами, рыбачат в горных реках, что тоже пагубно влияет на состояние старых диких яблоневых лесов.

Лесные болезни

Как рассказывает руководитель Семейского структурного подразделения Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра, доктор биологических наук, профессор Елена Борисенко, естественные насаждения яблони Сиверса на сегодняшний день находятся под охраной РГУ «Государственный национальный природный парк Тарбагатай», основная территория которого (с изъятием земель под особо охраняемую природную территорию) насчитывает 143 550,5 га, а охранная зона (без изъятия земель) – 204 602 га.

– К сожалению, за последние 3-4 года на прародительницу культурных яблок нападает природный враг, особо опасный вредитель леса – боярышница. Это всем нам известная бабочка-капустница, которая весьма любит выводить потомство и в зарослях дикой яблони. Боярышница откладывает яйца в подстилке под корнями деревьев, где они и зимуют. Весной гусеницы по стволу дерева забираются наверх и питаются молодой кроной. Они способны объесть всю крону дерева, опутывая его губительной паутиной, – пояснила Елена Борисенко.

Национальный парк ежегодно проводит обработку в ботаническом саду «Алет», где произрастают культурные сорта яблони, которые также поражаются этим вредителем, так как сад расположен в чаще леса. Однако все предпринятые лесниками усилия тщетны, потому что массовая обработка в этих местах просто невозможна.

– На особо охраняемых территориях категорически запрещено применять химические препараты против вредителей растений. Поэтому применяются биологические аналоги. Но и те в очень ограниченном количестве. Причин несколько. Во-первых, речь идёт о плодовых деревьях, которые являются пищей для насекомых, птиц и животных. И обработка может пагубно сказаться на этих животных. Кроме того, поражённые участки, как правило, расположены в самой чаще леса, куда очень трудно пробраться пешком или на лошади. А вот обработка с воздуха невозможна из-за близости проживания людей и наличия культурных садов, – отметила лесопатолог Елена Борисенко.

Действительно, добраться до диких яблоневых садов в Урджарском районе крайне непросто. Ранее построенные мосты через реки практически полностью разрушены и не используются из-за аварийного состояния. Основная территория парка в горах Тарбагатая труднодоступна. Проезды на автотранспорте возможны только по отдельным ущельям, при этом дороги небезопасны из-за обилия горных рек и диких животных.

Яблоневый детсад

Чтобы сохранить яблоню Сиверса – гордость Урджара и всего Казахстана, работники национального парка ведут работу по экспериментальному сбору семян и высеву его на временных питомниках, которые были специально созданы для увеличения площади яблоневых насаждений на особо охраняемой природной территории.

По словам Елены Борисенко, дикие яблоневые сады Урджара действительно нуждаются в обновлении и уходе. Здесь деревья достаточно старые, и потому уже сейчас необходимо выращивать саженцы для искусственных посадок яблоневых лесов на месте старых экосистем.

– В 2021 году работники национального парка «Тарбагатай» привозили семена яблони Сиверса для лабораторных исследований в Семейское структурное подразделение Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра. Изучив семенной материал, мы пришли к выводу, что эти семена показывают достаточно низкий процент всхожести. Причин этого может быть несколько. В первую очередь, возраст деревьев. Чем старше яблоня, тем хуже всхожесть семян, – говорит Елена Борисенко.

Однако опускать руки нельзя. Нужно работать, проводить опыты, выращивать саженцы и высаживать их на местах естественного обитания дикой яблони. 65 миллионов лет росла она в этих горных долинах, питаясь водами горных рек. Мы должны сохранить и преумножить национальное достояние Казахстана, передать потомкам прародительницу всех культурных яблонь на земле.

Екатерина Гуляева

Урджарский район