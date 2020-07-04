Молодежный десант

В Курчуме к работе по благоустройству села подключилась молодежь.

Это стало возможным в рамках реализации республиканской программы «Жасыл Ел». По информации молодежного ресурсного центра района, в акции принимают участие старшеклассники, студенты и безработная молодежь.

В целом, отряд жасылелевцев составят 77 сельских юношей и девушек. В настоящее время трудятся 20 из них. При наборе в «Жасыл Ел» предпочтение отдается молодежи из многодетных и малообеспеченных семей. Фронтом работы для ребят стали очистка, благоустройство и озеленение общественных мест районного центра.

Ребята уже покрасили бордюры, побелили стволы деревьев и убрали сорную траву на улице при въезде в село. Затем десант переместится в его центральную часть, благоустроит территорию вокруг культурно-массовых объектов.

Месячный заработок участников программы составит около 70 тысяч тенге. Для тех, кто не достиг 18 лет, рабочий день длится не восемь, а шесть часов.

Дел по очистке и благоустройству в пределах районного центра Курчум накопилось много и помощь «Жасыл Ел» придется как нельзя кстати.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район