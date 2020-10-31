Молочной отрасли нужна поддержка 

В условиях дефицита зелёных кормов в летний период КХ «Глубочанка» из Глубоковского района ВКО за счёт запаса прочности вышло из положения с честью. Большое внимание здесь уделяется молочной отрасли, производству и реализации её продукции.

В сельской местности животноводство и молочно-товарные фермы можно смело называть ярко выраженной социальной отраслью. Она обеспечивает население района и области молоком, трудовую занятость местных жителей и служит источником дохода, благополучия для семьи.

Глава хозяйства Алексей Дель делится мыслями, что даже не все коллеги понимают, зачем такая нагрузка? Столько забот и хлопот доставляет молочное направление.

– Но я так воспитан, прекрасно знаю, насколько это важно для наших работников, односельчан, земляков, – говорит Алексей Егорович. – Это ведь рабочие места.

На ферме подавляющее большинство трудового коллектива составляют женщины. Поэтому нетрудно представить, как нужны для доярок, телятниц, а также членов их семей стабильная занятость, хорошие условия труда и отдыха, достойный заработок.

Не секрет и то, что животноводство является высокозатратным производством. Главы крестьянских хозяйств, которые чувствуют социальную ответственность перед своими работниками, земляками и обществом, сознательно берут на себя дополнительные расходы и обязательства.

Вместе с тем им тоже требуется взаимная поддержка государства в рамках делового и социального партнёрства. К чести, помощь в виде программы субсидирования молока предусмотрена. Она ценна и важна для сельчан. За каждый литр проданной продукции установлена субсидия. Другой вопрос, что возникают проблемы с её выплатами.

Глава крестьянского хозяйства «Глубочанка» из села Прогресс Глубоковского района Алексей Дель работает в сфере агропрома более 50 лет. Его предприятие, коллеги по работе пользуются большой известностью и уважением не только в районе, но и в масштабах области, страны.

По его словам, нынешний год складывается непросто из-за погодных условий. Несмотря на засуху, сложную ситуацию с созданием кормовой базы, хозяйство содержит дойный гурт численностью 400 голов. Используя задел прежних лет, другие резервы, обеспечивает для животных полноценный рацион кормления. Коллектив выполняет свои задачи по производству, отгрузке и продаже молока. По отработанной схеме представляются документы на выплату субсидий за реализованную продукцию. Однако с июня нынешнего года субсидии не выплачиваются. Когда и как вернут их сельчанам – ясности нет.

– Мы обращались по выплате субсидий в районный отдел и в областное управление сельского хозяйства, – говорит Алексей Егорович. – Однако конкретного ответа пока не получили. Говорят, что в бюджете нет средств, а когда они будут и выплатят нам субсидии? Неизвестно.

По информации авторитетного руководителя, такая же ситуация происходила в прошлом году. Задолженности по субсидиям крестьянам за 2019 год вернули в январе 2020 года. Последняя сумма поступила только в марте.

На этом фоне не возникает сбоев во взаиморасчетах с заводами по переработке молока. Они платят вовремя и на достойном уровне. Если бы ещё субсидии поступали в срок, то и молочная отрасль в крестьянском хозяйстве могла быть более результативной.

– Прежде выдавались различные виды субсидий в растениеводстве, потом их отменили, – говорит Алексей Дель. – Многие с трудом, но к этому привыкли. Однако в молочном животноводстве без субсидий не обойтись. Как иначе развивать эту отрасль? Животных нужно кормить круглый год, круглые сутки. Привлекать кадры, которых сейчас не хватает. Требования к ним все жёстче и жёстче. Раньше каждый специалист имел образование и диплом ветеринара или зоотехника. Сейчас такого нет. Приехали к нам две девушки после учёбы, но не остались. Хотя зарплата на ферме не ниже, чем в городе. Мы всё равно хотим молочное животноводство сохранить и развивать. В первую очередь, в интересах наших людей, а также потребителей молочной продукции.

Добавим, что ВКО является одним из лидеров в РК по производству молока. В регионе реализуется масштабная программа по развитию молочной отрасли, переработке продукции, поставке её на рынки страны и за её пределы. Открываются и строятся новые молочно-товарные фермы, соответствующие мировым стандартам и требованиям. На уровне руководства области на постоянной основе ведётся контроль и всемерная поддержка молочных проектов.

В КХ «Глубочанка» тоже установлено современное оборудование. Работа на ферме сейчас и прежде – это небо и земля. Всё это в целях повышения качества продукции, её конкурентоспособности. Поэтому работники хозяйства надеются, что задержка с выплатами субсидий за реализованное молоко за летний период нынешнего года имеет временный характер и все эти вопросы будут решены положительно.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

– По ВКО на 2020 год на поддержку животноводства предусмотрено 9,9 млрд тенге субсидий. При этом, дефицит составляет около 4 млрд тенге. То есть обеспеченность на 70 процентов, – сообщил руководитель Управления сельского хозяйства ВКО Владимир Гайламазян. – Поддержка молочной отрасли обеспечивает потребность по выплате субсидий также на уровне 70,3 процента.

Управлением направлен запрос в Министерство сельского хозяйства на выделение дополнительных средств. Однако пока этот вопрос не поддержан на уровне республиканской бюджетной комиссии.

Для решения проблемы запрос на выделение дополнительных средств по субсидированию животноводства будет отправлен повторно.

Меир Токобаев

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