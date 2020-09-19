Молочной ферме нужен молокозавод 

В ряду агроформирований района хозяйство относится к ведущим, имеет хорошие перспективы развития. Начинали же в «Тіршіліке» практически с нуля.

Достаточного материального капитала для открытия собственного дела у семьи Мяселевых не было, поэтому мужчинам сначала пришлось идти в наёмные пастухи. Глава семьи Женисбек и его сын Бахытжан вставали с зарёй, собирали коров односельчан и оправлялись с табуном на выпасы. Весь день они неусыпно охраняли подопечных животных и уже к закату пригоняли сытыми домой. В пастухах отец и сын проходили десять лет. Часть своего заработка использовали для закупки скота и формирования собственного стада. В 2006 году, когда оно уже появилось, создали фермерское хозяйство «Тіршілік», что в переводе с казахского означает «созидательная деятельность, устремлённость к целям».

Одними из первых в районе Мяселевы стали доить кобылиц и делать отменный кумыс, который пользовался хорошим спросом. Летом отправлялись со стадом на джайляу. Постепенно главе хозяйства Бахытжану Мяселеву удалось увеличить поголовье животных.

Большим событием и новой ступенью развития стало участие в государственной программе по улучшению породности скота. В начале 2019 года в рамках этой программы в Барнауле было закуплено 46 голов нетелей молочной породы симментал. Привезенные «новички» благополучно перенесли нашу зиму, по весне появились телята. Ко времени нашего посещения хозяйства минуло без малого два года после завоза высокопородного стада из Барнаула. Проведено столько же зимовок и отелов. Хозяин успел сдать первую партию бычков новой породы. Нынешнее стадо симменталов насчитывает порядка сотни голов.

За минувшие годы на базе хозяйства появилась новая молочно-товарная ферма. Внутри помещения установлена современная автоматизированная доильная линия на 60 коров. Есть охладительный танк-накопитель на одну тонну молока. Но, к сожалению, на дверях фермы висит замок, который не открывался уже давно. И вовсе не по вине фермеров.

Дело в том, что закуп высокопородного скота молочного направления изначально предполагал создание «Тіршіліком» молочно-товарного производства. С таким прицелом и была построена современная ферма. По плану надоенное молоко должно было отправляться на молокозавод в селе Каратогай. Кстати, аналогичная ферма была создана и в селе Алгабас. В Сарыолене одним из местных хозяйств был закуплен и установлен молокоприемный пункт, а также новенькая машина-молоковоз. Однако на каратогайском молокозаводе, который успел выдать только первую партию продукции, в дальнейшем что-то пошло не так, и он не стал принимать молоко от партнёров, коими должны были стать вновь созданные молочно-товарные фермы.

– Мы были вынуждены сократить поголовье дойных коров до 15, – говорит Бахытжан Мяселев. – Запускать автоматизированную систему для такого стада нет смысла, управляемся одним доильным аппаратом. В день надаиваем более ста литров молока. Пропускаем его через сепаратор и получаем сливочное масло, которое реализуем в магазинах Курчума. У нас есть возможность увеличить дойное стадо и, соответственно, объём получаемого молока, но вот что с ним потом делать?

В общем, отсутствие возможности перерабатывать молоко в районе тормозит дальнейшее развитие хозяйства, да и всей местной сельхозотрасли. Нет ключевого звена в цепочке молочного производства, и это обстоятельство сводит на нет все усилия энтузиастов создания в районе молочного кластера. Поэтому Бахытжан Мяселев принял решение наладить переработку самостоятельно.

– Уже заказал оборудование для мини-цеха с мощностью переработки 500 литров молока за сутки, – говорит фермер. – Будем выпускать для начала пастеризованное молоко, масло и сметану. Думаю, что принял верное решение.

По словам собеседника, симменталы способны давать за один удой до 15 литров молока. В то время как аналогичные показатели коров местной породы в 3-4 раза меньше. Стадо симменталов год от года увеличивается и способно обеспечить будущий молочный мини-цех сырьем.

Поделился руководитель «Тіршіліка» и своей проблемой. Дело в том, что год за годом не находит решения вопрос с землёй. За хозяйством закреплены 30 гектаров угодий. Их можно использовать как пашню, выращивать на этих гектарах корма для скота либо другие культуры. Однако фермер вынужден на имеющейся земле пасти скот, поскольку другой нет.

В бездействии в решении проблемы с землёй Бахытжана Мяселева не обвинить – он трижды участвовал в состоявшихся в районе конкурсах по распределению свободных земельных участков, но все безрезультатно. По условиям конкурсов предпочтение отдается наиболее убедительным, имеющим хорошие перспективы бизнес-планам.

– У меня тоже есть хорошие перспективы, и они отражаются в бизнес-планах, – говорит собеседник. – Но пока что проблема с землёй не решается. Впрочем, надежду не теряем.

Большое желание создать, несмотря на трудности, предприятие с полным циклом производства молочной продукции движет главу фермерского хозяйства Бахытжана Мяселева. Верный соратник ему – супруга Арай, ещё помогает, невзирая на почтенный возраст, отец Женисбек. Они уверены, что всё у них получится!