Молчаливые свидетели истории: архивные документы о репрессиях «врагов народа» и борцов за независимость Казахстана

Репрессии – обобщённое название преследований по политическим мотивам, которое включает в себя преследование людей по подозрению в контрреволюционной деятельности, гонения на кулаков и лиц, препятствующих национализации имущества, а также депортации народов и национальных групп.

В современной науке существуют разные мнения о причинах политических репрессий 30-50-х гг. ХХ века. Наиболее объективные – принуждение населения к труду на неэкономической основе, усиление личной власти, укрепление истощения тоталитарного общества.

Законодательная база Советского союза прошлого века была подведена под массовые репрессии. Основными нормативно-правовыми актами и указаниями политического руководства, послужившими основанием для репрессий, были: Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Административный кодекс РСФСР, Специальная инструкция НКВД, «Положение о преступлениях государственных (контрреволюционных и особо для Союза ССР опасных преступлениях против порядка управления)», «Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик», Постановление ЦИК СССР «О внесении изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик».

Последняя треть 30-х годов XX века ознаменовалась волной политических репрессий, принявших массовый характер. Укрепление культа личности Сталина и нетерпимость к инакомыслию, попытки все трудности развития страны объявить результатом деятельности «врагов народа» привели к физическому устранению почти всех сколько-нибудь влиятельных лидеров, могущих составить оппозицию правящему режиму. В 1937-1938 гг. в «национал-фашизме» и шпионаже были обвинены партийные работники, общественные деятели Казахстана, такие как Т. Рыскулов, О. Исаев, О. Жандосов, А. Досов, А. Асылбеков, Ж. Садвакасов, С. Сафарбеков, Т. Жургенов и многие другие. Репрессированы виднейшие деятели культуры и науки – А. Бокейханов, А. Байтурсынов, М. Дулатов, А. Ермеков, Х. Досмухамедулы, С. Сейфуллин, И. Жансугуров, Б. Майлин, С. Асфендияров и другие. Обвинения, выдвинутые против них, были абсурдными, в частности, их объявили виновными в кризисе сельского хозяйства, восстаниях 20-30-х гг., связях с японской и немецкой разведками, попытке отделения Казахстана и т.п. Распространёнными были обвинения в антисоветской агитации и пропаганде, основывавшиеся главным образом на анонимных доносах.

Судьбы основной массы так называемых «врагов народа» решались тайно, на заседаниях Военной коллегии Верховного Суда СССР, на особых совещаниях НКВД и в так называемых «тройках» и «двойках». Их судьбы трагичны: часть была расстреляна, остальные осуждены на различные сроки, некоторые из них скончались в лагерях, выжившие нередко предавались суду повторно. Суровым наказаниям подвергались не только сами репрессированные, но также их жены и дети.

Трагедия казахской интеллигенции и казахского народа не завершается репрессиями 30-х гг. прошедшего века. Впереди были декабрьские события 1986 года.

Согласно Указу Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева от 24 ноября 2020 года была создана Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий, главная задача которой – на основе международных стандартов и ценностей восстановить историческую справедливость в отношении невинных жертв, возвращение их честного и доброго имени народу и потомкам.

Для полноценного достижения этой цели перед историками, юристами, краеведами, политологами, поисковиками, правозащитниками и другими исследователями стоит множество задач, одной из которых является поисково-исследовательская работа в области политических репрессий в отношении участников и сторонников движения «Алаш» и Правительства «Алаш Орда», «алашских» военных и милицейских формирований и других «небольшевистских» партий, выступивших против авантюрной кампании «Малого октября» в Казахстане, троцкистско-зиновьевского блока, борьбы с «левым» и «правым» уклонами, «мынбаевщиной», «садвакасовщиной», «ходжановщиной» и другими политическими движениями, сопровождаемыми государственными преследованиями и репрессиями.

В рамках реализации Государственной программы по полной реабилитации жертв политических репрессий в нашем регионе создана Региональная комиссия, в которую входит рабочая группа №8, занимающаяся поиском документальных материалов, в части касающихся так называемых «врагов народа».

За полтора года поисковой работы в КГУ «Государственный архив» управления цифровизации и архивов Восточно-Казахстанской области, спецархивах Департамента полиции Восточно-Казахстанской области, Управления комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области, а также в ведомственных архивах высших учебных заведений нашего города просмотрено 6 819 дел.

В результате собраны сведения о 92 реабилитированных и 111 нереабилитированных гражданах. В фондах областного, городских и районных комитетов Коммунистической партии Казахстана и ВЛКСМ Казахстана госархива области отложились сведения о 79 так называемых «врагах народа» – алашординцах и членах троцкистской, национал-фашистской, эсеровской оппозиций – Джумабаеве, Алексее, Агафье и Галине Берштейн, Смирнове, Феданине, Гоникман, Власове, Мельник, Мельникове, Смирнове, Ометове, Майжолове, Забурмах, Кукушкине, Бекмухамбетове, Духанове, Джуманове, Когобаеве, Оспанове, Дамеш Мусиной, Садвакасове, Власове, Когабаеве, Урунтаеве, Еружанове, Болжирбаеве, Мадалиеве, Омарове и многих других. Важно отметить, что из 79 репрессированных лиц 31 занимали руководящие государственные и партийные посты (директора комбинатов, начальники строительных участков, рудоуправлений, лесных отделов, заведующие цехами, секретари райкомов, горкомов партии и комсомола, председатели сельсоветов, председатели колхозов и совхозов). Согласно собранным сведениям, в результате репрессий этой категории граждан были:

— расстреляны решениями судов – 25 (из них реабилитированы – 23, не реабилитированы – 2);

— расстреляны решениями внесудебных органов, трибуналами, тройками, двойками, особыми совещаниями, коллегиями и др. – 2 (из них реабилитированы – 2);

— осуждено – 61 (из них реабилитированы – 38, не реабилитированы – 23);

— исключено из партии – 145 (из них реабилитированы – 66, не реабилитированы – 79). В фонде Менгали Шаймардановича Мусина – члена Союза журналистов СССР, главного редактора литературно-художественного журнала «Восток», корреспондента международного радио «Свобода», участника Великой Отечественной войны обнаружены заметки старожилов Больше-Нарымского района, которые указывали на места массовых расстрелов и захоронений в сёлах Көктерек и Жулдыз.

При просмотре документов обнаруживаются не только индивидуальные сведения о людях, высказывавших идеи независимости и территориальной целостности Казахстана, но и общие сведения, которые позволят в дальнейшем сделать выводы о масштабах тех событий. В этой связи члены группы занимаются сбором статистических данных. К примеру, обнаружены сведения о количестве разоблаченных алашординцев и троцкистов в городах Риддере и Зайсане. В Катон-Карагайском районе в 1937-1938 гг. прошлого века разоблачена «антисоветская группировка», состоявшая из 40 человек. На сегодняшний день 14 из них реабилитированы. Особый интерес представляют обнаруженные сведения о «так называемом деле» Тарбагатайских работников — контрреволюционной право-националистической организации «ОНШИЛ-УЛТ-ШИЛ-УЮМ», ставившей своей целью противодействие проведению хозяйственно-политических кампаний и массовую откочевку населения аулов Тарбагатайского района в Китай. Руководители организации поддерживали связь с алашординцами, находившимися за границей. По этому делу было привлечено к уголовной ответственности 92 человека, в их числе: 34 бая, 21 член и кандидат ВКП(б)К, 14 сыновей баев, 23 бедняка и середняка. Из них реабилитировано 14 человек.

Ещё одним важным историческим событием в истории Казахской ССР являются Декабрьские события, известные также как Желтоксан – это выступления казахской молодёжи, произошедшие 17-18 декабря 1986 года в Алма-Ате, принявшие форму массовых протестов против центральной власти. Позже волнения казахской молодёжи прошли и в других городах и регионах Казахстана. Декабрьские события в Казахстане стали одним из первых в СССР массовых выступлений против диктата центра.

В фондах госархива области и ведомственных архивах НАО «Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова» и «Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева» обнаружены сведения о 40 служащих и студентах высших и средне-специальных учебных заведений области, выразивших поддержку алмаатинской молодежи. Из них 30 были подвергнуты различным дисциплинарным взысканиям. К примеру: К. У. Чунчубаев – секретарь парткома совхоза «Хайрузовский», получил строгий выговор и был освобожден от занимаемой должности за сочувствие казахской молодежи Алма-Аты; студенты Усть-Каменогорского педагогического института, Строительно-дорожного института, педагогического училища Н. К. Туктубаева, Б. Калибаева, Карамгазина, Е. Ч. Аргиканов,Р. А. Балабаев, А. С. Орамалов, Б. Ж. Кегенбаев, И. Т. Алдекеев, А. Ж. Байкадамов, Д. К. Жексенов, С. Н. Калтаев, Т. К. Курманбаев, Н. К. Мусин, М. Н. Бейсембаев, Л. Б. Аскарова и другие были исключены из рядов ЛКСМ Казахстана и отчислены из учебных заведений. Ербол Актанов был привлечён к уголовной ответственности. 10 человек реабилитированы. В целом, 90 студентов и учащихся высших и средне-специальных учебных заведений области, 150 представителей интеллигенции, 33 члена КПСС, 98 комсомольцев открыто выступили в поддержку событий в Алма-Ате.

Для сбора информации о нереабилитированных гражданах, репрессированных либо преследовавшихся по политическим мотивам в советский период и пострадавших от них, в Восточно-Казахстанской области был создан раздел портала «Поиск нереабилитированных жертв политических репрессий». Любой восточноказахстанец может «зайти» на портал «Центр электронных услуг» и в разделе «Сведения о жертвах политических репрессий» заполнить анкету о своих родственниках. Эти сведения будут обработаны рабочими группами и направлены на рассмотрение государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Члены рабочей группы ведут активную работу по внесению выявленных сведений в базу данных «Жертвы политических репрессий» в виде анкет. Всего внесено 123 индивидуальных анкеты, из них: 30 анкет студентов, 93 анкеты членов троцкистской, «национал-фашистской», эсеровской оппозиций и граждан, высказывавшихся против Советского строя. В базу также занесено 12 статистических сведений.

С целью охвата более широкого круга граждан, желающих реабилитировать себя или своих родных и близких, членами группы проводится работа по опросу заинтересованных лиц, даются консультации по обращениям граждан. За истекший период проведено 7 опросов и 8 консультаций.

В ходе исследовательской работы членами группы подготовлено 123 пакета документов лиц, подлежащих реабилитации, направленных на рассмотрение в Государственную комиссию.

В заключение можно сказать, что много простых людей невинно пострадали в годы репрессий. Анализ обнаруженных документов позволяет сделать вывод о том, что большинство граждан, осужденных по статье 58 УК РСФСР как «враги народа», реабилитированы в 50-х и 90-х гг. XX века, однако остались люди, которые подвергались таким видам государственных преследований, как: исключение из рядов КПСС и ВЛКСМ, увольнение с работы, поражение в правах, выселение, но при этом не были привлечены к уголовной ответственности. Эти люди, в большинстве, подлежат политической реабилитации. Также имеются факты, когда граждане были привлечены к уголовной ответственности, однако их дела после пересмотра были прекращены, при этом статуса «реабилитирован» они так и не получили. Такая категория граждан, по мнению членов группы, также должна быть реабилитирована. К этой же категории можно отнести желтоксановцев.

Необходимо отметить, что в ходе работы члены группы сталкиваются с некоторыми проблемами, к примеру: выявленные архивные документы не дают полной картины судьбы каждого отдельно взятого человека, в частности, приговоры так называемым «врагам народа», вынесенные тройками, двойками НКВД, находятся в специальных архивах и не всегда удается их найти.

В целом, исполнение Указа Президента Республики Казахстан о полной реабилитации жертв политических репрессий, имевших место в 20-50-х гг. прошлого века, имеет огромное историческое, политическое и социальное значение для нашей страны. Восстановление исторической справедливости по отношению к гражданам, невинно пострадавшим от произвола властей — это морально-этическая задача и ответственность государства перед народом.

А. Т. Баелова, руководитель рабочей группы №8 Региональной комиссии

по полной реабилитации жертв политических репрессий Восточно-Казахстанской области