Школьники из Усть-Каменогорска Алимжан Рахметуллин и Дмитрий Луговской заняли третье место на республиканском этапе олимпиады по робототехнике WRO-2022.

World Robot Olympiad – самое масштабное событие в области робототехники во всём мире, которое даёт молодым людям возможность развивать свои творческие способности и навыки решения проблем. Ежегодно в Казахстане проводятся отборочные региональные и республиканский этапы олимпиады в рамках международных правил WRO. Организует их АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».

В каждый сезон WRO объявляет новую тему и задачи, соответствующие возрасту участников (от восьми до 19 лет). В этом году темой олимпиады стала «My robot – my friend» («Мой робот – мой друг»).

– Сочетание робототехники и искусственного интеллекта может изменить мир и особенно среду обитания людей. Задачи сезона связаны с тем, как роботы могут помочь людям, как мы можем сделать взаимодействие робота и человека полезным и безопасным. Команды должны были построить роботов, которые заботятся, спасают или обслуживают нас в повседневной жизни, – подчеркнули организаторы.

Чемпионат проходил в Нур-Султане. Юные робототехники соревновались в четырёх категориях: Future Engineers, RoboMission, Future Innovators и RoboSports.

Наши земляки, учащиеся областной специализированной IT-школы-лицея г. Усть-Каменогорска Алимжан Рахметуллин и Дмитрий Луговской выступили в категории Future Innovators. Задачей участников этой категории являлась разработка роботизированного решения, которое помогает устранять реальные проблемы. При этом для создания и программирования этого решения можно было использовать любые материалы и языки программирования.

Вниманию судей соревнований Алимжан и Дмитрий представили аппарат для медицинской помощи «ULU-BOT», строение которого напоминает обычную улитку. Напомним, об этом уникальном проекте восточноказахстанских школьников мы писали в одном из февральских номеров «Рудного Алтая».

– Проект начали развивать с 2020 года. Сначала планировали сделать робота-официанта, но в тот момент была актуальна проблема пандемии, поэтому мы решили сделать робота-доставщика для медучреждений, – рассказал учитель робототехники областной специализированной IT-школы-лицея г. Усть-Каменогорска, руководитель проекта Ержан Ауезов.

По словам Алимжана Рахметуллина, медперсонал – важное звено в системе здравоохранения, особенно во время пандемии. Поэтому для сокращения контакта пациентов больниц с медицинским персоналом был создан «ULU-BOT».

– Наш робот может доставлять еду и лекарства в палату, тем самым снижая риск заражения медработников, – пояснил молодой человек.

Судьи оценили старания участников. В результате юные изобретатели из Усть-Каменогорска заняли третье место.

– Сейчас проект на стадии готового прототипа. На грантовые средства, выигранные на конкурсе, мы собираемся собрать готового робота, который будет помогать врачам в больницах, – резюмировал Ержан Ауезов.

Гульжан Естаева

Фото Ержана Ауезова