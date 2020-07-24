Мое подворье – моя экономика

Программа «Еңбек» добирается и до самых отдаленных сел нашей области. В населенном пункте Ушбулак Курчумского района в рамках программы развития продуктивной занятости и развития предпринимательства получили кредиты порядка десяти местных жителей. Одна из них – Кульсарай Раипова.

Долгие годы для нее, как и многих ее подруг в этом селе, основным местом приложения сил остается домашнее по-

дворье, которое и есть экономика семьи. Помощь мужчинам в уходе за скотом, утренняя и домашняя дойка коров – неизменная составляющая труда сельской женщины. Правда, в последние годы живности на подворье сильно поубавилось, а значит снизились и доходы семьи.

Поэтому наша героиня решила принять участие в программе «Еңбек» и прошла курсы «Бастау бизнес», защитила свой бизнес-план. Год назад она получила кредит в размере одного миллиона тенге на развитие своего дела.

– Этих денег хватило на покупку четырех нетелей, – рассказала она. – Далеко искать молодняк не пришлось, приобрели в соседнем селе Маралды. Сейчас отелились две коровы, ждем приплода от двух других. В день по 7–8 литров молока надаиваю от каждой из молодых коров. Не так много, но это лишь начало, надеюсь, что со временем молока прибавится.

Но даже сейчас труженица из Ушбулака изготавливает сливочное масло, курт, иримшик, сузбе. Продукцию разбирают односельчане, также она реализуется на базаре в Курчуме. По словам женщины, ей были предоставлены двухгодичные каникулы согласно действующих условий программы кредитования. Платить за кредит начнет спустя два года после его получения. И эта преференция государства для людей, делающих первые шаги в МСБ, очень своевременна и эффективна.

Между тем, Кульсарай мечтает расширить свою маленькую ферму. Шагами к этому должны стать переход от ручной дойки к современному доильному аппарату, приобретение мини-установок для переработки молока. Кроме того, надо улучшать породность скота, добиваться больших надоев.

Предприниматель поделилась, что в ее родном селе Ушбулак труд всегда уважался, он был и остается единственным путем и условием достатка в доме. Для человека, который не боится работы, в селе всегда есть куда руки приложить. И еще, несмотря на известные трудности,

все-таки существует своя прелесть сельской жизни, которую умалить невозможно. Повторимся, здесь каждое подворье – это экономика отдельно взятой семьи, поддерживаемая на плаву неустанным трудом.

Полосу подготовил

Рысбек Жантыкеев,

Курчумский район