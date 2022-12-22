Модернизация ЖКХ: с учётом утверждённых тарифов

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова рассмотрены предварительные итоги оценки состояния энергетических объектов и теплосетей, а также комплекс поэтапных мер по их обновлению. Кроме того, утверждена Концепция развития геологической отрасли.

В целях минимизации рисков

На заседании министр энергетики Болат Акчулаков озвучил результаты проведенного ведомством анализа технического состояния 37 ТЭЦ в регионах. В «красную», самую проблемную зону, вошло 19 ТЭЦ, в том числе теплоэнергоцентрали Уральска, Степногорска, Тараза, Кызылорды и Кентау, в «желтую» – 11 объектов и семь – в «зеленую».

При распределении энергогенерирующих источников по зонам учитывались четыре критерия: изношенность оборудования, чис­ло технологических нарушений, срок эксплуатации (средний по республике – 61 год) и уровень кадровой обеспеченности.

По словам министра, средний уровень изношенности оборудования большинства ТЭЦ составляет 66%, за исключением энергообъектов Уральска, Степногорска, Тараза, Кызылорды, Кентау, где данный показатель превышает 80%. Установлено также, что около 76% ТЭЦ по республике отработало более полувека.

Чтобы минимизировать рис­ки аварийности при прохождении следующего осенне-зимнего отопительного сезона, для ТЭЦ «красной» зоны определен соответствующий совокупный объем капитальных ремонтов основного оборудования, реконструкции, модернизации (98 котлов, 54 турбины). По предварительным оценкам, выполнение вышеуказанных работ потребует финансирования в сумме 182 млрд тенге.

Однако объем денежных средств, предусмотренных для ремонта мощностей энергопроизводящих организаций, с учетом утвержденных тарифов на элект­рическую и тепловую энергию составляет лишь 93 млрд тенге.

– На текущий момент доходы электростанций от продажи электрической и тепловой энергии в рамках утвержденных тарифов не покрывают расходов для проведения полноценного ремонта энергообъектов. Сумма недофинансирования составляет 88 миллиардов тенге, – доложил глава Минэнерго.

Финансирование работ по модернизации 12 ТЭЦ, находящихся в коммунальной и квазигосударственной собственности, предлагается осуществлять из госбюджета, а по 22 ТЭЦ, переданным в частное управление, –за счет их собственников.

Болат Акчулаков также сообщил, что в целях исполнения поручения Главы государства от 1 сентября 2022 года ведомством прорабатываются вопросы принятия в 2023 году новой программы «Тариф в обмен на инвестиции».

По его словам, программа позволит реконструировать, модернизировать и расширить действующие активы энергопроизводящих организаций и тем самым повысить надежность работы энергосистемы, обеспечив снижение степени изношенности генерирующих мощностей на 15% к 2035 году.

В свою очередь министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев доложил о мерах по снижению изношенности коммунальных сетей.

На сегодня общая протяженность тепловых сетей в городах страны составляет 12,1 тыс. км. Средний уровень амортизации действующих коммуникаций составляет 55%. Более 6,7 тыс. км из них требуют замены. С 2015 по 2022 год в рамках госпрограмм «Нұрлы жер» и «Нұрлы жол» по механизмам бюджетного кредитования и субсидирования было выделено около 295 млрд тенге, построено и реконструировано 3 546 км сетей.

Тем не менее, как отметил глава МИИР, почти во всех городах страны коммунальная инфраструктура требует модернизации. Так, изношенность сетей менее 50% отмечается в 45 городах, где требуется замена 1,4 тыс. км сетей коммуникаций, обслуживаемых 52 субъектами естественных монополий (СЕМ). Изношенность сетей от 50% до 70% – в 19 городах (при общей протяженности сетей в 5,9 тыс. км). При этом здесь требуется замена 3,7 тыс. км теплотрасс, находящихся на балансе 20 СЕМ.

По данным акиматов, на сегодня 83 субъекта естественных монополий оказывают услуги теплоснабжения в 74 городах республики. При этом около 10,2 тыс. км теплосетей находятся на балансе 61 коммунального предприятия. Кроме того, на балансе 22 частных субъектов находятся 1,9 тыс. км тепловых сетей.

Изношенность сетей до 70% и выше отмечается в семи казах­стан­ских городах. Эти коммуникации протяженностью 1,9 тыс. км находятся на балансе семи СЕМ, причем до 1,6 тыс. км коммунальных сетей этих естественных монополистов требуют замены.

– В городах Риддер, Шемонаиха и Аркалык сети протяженностью 52 километра превышают нормативный срок эксплуатации, – отметил глава МИИР.

Каирбек Ускенбаев подчеркнул: начиная с 2020 года, наблюдается низкая заинтересованность местных исполнительных органов в бюджетном кредитовании работ по обновлению сетей ЖКХ, что связано с низкими тарифами, ограничивающими возможность возврата вложенных средств, и убыточностью субъектов естественных монополий.

В этой связи ведомством предлагается поэтапный подход к модернизации тепловых сетей. На первом этапе (с 2023 по 2030 год) предлагается заменить тепловые сети, изношенные более чем на 70%, что составляет 1,6 тыс. км. На следующем этапе (с 2030 по 2040 год) предстоит осуществить замену теплосетей с амортизацией от 50 до 70% (3,7 тыс. км). Тепловые сети, изношенные менее 50%, предлагается заменить в рамках инвестиционных программ СЕМ.

– По вопросу модернизации в рамках первого этапа рассмат­риваются 11 субъектов естественных монополий в 10 городах страны протяженностью сетей 1,9 тысячи километров. Из них требуют замены 1,6 тысячи километров. Затраты составят около 538 миллиардов тенге. В течение семи лет предлагается ежегодно производить замену 225 километров труб, – сказал министр.

Второй этап касается 19 городов, где управление коммунальными сетями (5,9 тыс. км) осуществляют 20 СЕМ. На сегодня в этих городах требуют замены 3,7 тыс. км коммуникаций. Затраты на эти цели составят около 1,2 трлн тенге.

По словам главы МИИР, в течение 10 лет предлагается ежегодно осуществлять замену 370 км изношенных теплотрасс, на что необходимо 122 млрд тенге, которые предполагается изыскивать через бюджетное кредитование с установлением соответствующего уровня тарифа для потребителей.

То есть все, что предлагается ведомством для стабилизации ситуации по изношенности коммунальных сетей, в конечном итоге упирается в дилемму: разрешить и дальше воздвигать «тарифные пирамиды» на благо монополис­тов или нет.

Об обеспечении бесперебойной работы ТЭЦ-1 в Семее доложил аким области Абай Нурлан Уранхаев, о восстановлении горячего водоснабжения в Актау – аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, о теплоснабжении жителей Караганды и работе ТЭЦ-2 в Темиртау – аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

О ситуации в Экибастузе и принимаемых мерах по восстановлению теплоснабжения города доложил аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Подводя итоги, Премьер-министр Алихан Смаилов подчерк­нул, что в сентябре акимы регионов докладывали об отсутствии проблемных вопросов при подготовке к отопительному периоду. Однако, как только начались холода, возникло множество нештат­ных ситуаций. За два месяца допущены две крупные аварии на энергоисточниках и теплосетях Риддера и Экибастуза. Снижение стабильности теплоснабжения наблюдалось в Усть-Каменогорске и Рудном, Темиртау, Семее, Актау, Павлодаре.

– Нужно принять самые действенные меры по стабилизации систем теплоснабжения и других инженерных сетей. Откладывать нельзя ни на один день, – подчерк­нул Алихан Смаилов.

Перспективы геологической отрасли

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сообщил, что сегодня в связи с интенсивной добычей полезных ископаемых основным вызовом, стоящим перед горнодобывающей промышленностью, в том числе перед геологической отраслью, является низкая восполняемость рудных запасов.

Ситуация усугубляется наблюдающимся спадом инвестиций в сфере разведки новых месторож­дений углеводородного сырья почти в два раза – с 140 млрд тенге до 79 млрд тенге, что связано с общемировым переходом к низкоуглеродной повестке.

Как подчеркнул глава ведомства, среди проблем, оказываю­щих негативное воздействие на состояние и перспективы геологической отрасли, – низкий уровень цифровизации инфраструктуры и бизнес-процессов, дефицит профессиональных кадров, слабая вовлеченность научных организаций в изучение недр, неразвитая инфраструктура хранения геологической информации…

В связи с этим основной целью Концепции развития геологической отрасли, предложенной к рассмотрению, является создание условий для привлечения инвестиций в разведку полезных ископаемых. Для чего предусмот­рено 36 мероприятий.

В частности, для повышения эффективности геологического изучения недр и восполнения минерально-сырьевой базы предполагается осуществить переход по картированию с масштаба 1:200 000 до 1:50 000. Планируется проведение интеграции с научными и научно-образовательными организациями при государственном геологическом изучении недр, в рамках которой будет подготовлена теоретическая основа развития геологической отрасли с разработкой научно-методических рекомендаций и эффективных методов поисков новых месторождений полезных ископаемых.

– Это позволит выявить перс­пективные участки полезных ископаемых, активизировать дея­тельность геологоразведочных компаний на рынке республики и обеспечить трансферт инновационных и передовых технологий, – отметил министр.

В свою очередь глава МИИР Каирбек Ускенбаев отметил, что проведенная в прежние годы правовая реформа позволила создать условия для привлечения частных инвестиций в разведку полезных ископаемых. В результате принятых мер в отрасли создано более 700 отечественных компаний-юниоров, привлечены крупные игроки мирового рынка, такие, как Rio Tinto, Fortescue и «Йылдырым».

С 2018 года выдано 1 922 лицензии на разведку твердых полезных ископаемых. Доля юниорских компаний составила более 90%. Тем не менее остаются сдерживаю­щие факторы, препятствующие эффективному развитию отрасли.

Так, в Казахстане только 5% участков недр имеют лицензии, в то время как доступно порядка 1,4 млн кв. км территории страны.

По его мнению, для упрощения законодательства и процедур по привлечению инвестиций в разработку недр в рамках Концепции планируется максимально упрос­тить методы получения лицензий в сфере недропользования, автоматизировать бизнес-процессы, обеспечить прозрачность процесса выдачи лицензий.

– Работа в этом направлении уже начата. Так, с 1 ноября текущего года на единой платформе недропользователей minerals.gov.kz в пилотном режиме запущен модуль по выдаче лицензий. Разработан функционал по направлению электронных уведомлений. Автоматизирован процесс проведения электронных аукционов по участкам на разведку (веб-портал реестра государственного имущества e-qazyna.kz), – сообщил Каирбек Ускенбаев.

С докладом по данной теме также выступил министр энергетики Болат Акчулаков.

Заслушав выступающих, Премьер-министр отметил, что минерально-сырьевая база Казахстана по количеству и разнообразию ресурсов занимает одно из ведущих мест в мире, однако в последние годы не компенсируется прирост запасов по многим видам ископаемых.

По прогнозам, в ближайшее десятилетие будут отработаны крупные месторождения металлов в Восточном Казахстане, среди которых – Орловское, Малеевское, Тишинское и Риддер-Сокольное.

– Растущие потребности в промышленном сырье требуют комп­лексного развития минерально-сырьевой базы республики, поиска новых перспективных месторождений. В этой связи необходимо создать все необходимые условия для привлечения инвестиций в геологоразведку, – сказал Алихан Смаилов.

По его словам, на сегодня в целях оказания комплексной сервисной поддержки инвесторов создана Национальная геологическая служба, в пилотном режиме функционирует информационная платформа Kaznedra, кардинально изменена нормативно-правовая база в сфере недропользования. Это позволило обеспечить конкурентный доступ к недрам и геологической информации, усилить защиту прав открывателя месторождения на его разработку и значительно ускорить процедуры.

Глава Правительства подчерк­нул, что рассматриваемая концепция разработана с учетом новых мер по повышению эффективности государственного геологического изучения недр. В ней отражены все ключевые процессы отрасли – от цифровизации, развития инфраструктуры до решения вопросов кадрового потенциала.

Министерству экологии совместно с заинтересованными государственными органами поручено обеспечить эффективную реализацию инициатив, предусмотренных концепцией.

Досжан Нургалиев, «Казахстанская правда» № 244 от 21 декабря 2022 г.