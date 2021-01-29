Мобильные группы ВКО продолжают выявлять нарушения

В ВКО группы мониторинга продолжают проверку соблюдения санитарных требований объектами торговли, сферы услуг и общественного транспорта.

За минувший день в областном центре проверкой на соблюдение карантинных мер охвачено 114 объекта, зарегистрировано 4 факта нарушения. Вместе с тем, наложен штраф по ранее выявленным нарушениям в непродовольственных магазинах, где продавцы находились без медицинской маски. Общая сумма штрафа вышеуказанного нарушения составляет 262 530 тенге.

В городе Семей мониторинговыми группами проведены проверки по 164 объектам. В том числе ежедневным мониторингом охвачены 73 объекта, входящих в «тепловую карту». Выявлено 2 нарушения масочного режима продавцами магазина «Мырзахмет», расположенного по адресу ул. Шугаева, 141.

Мобильными группами ЦУПП охвачено 35 автобусных маршрутов, конвейерным способом проверено 748 автобусов. Предупреждение за нарушение масочного режима получили 20 человек.

В городе Риддер проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 72 объекта. Нарушений не выявлено. По ранее выявленному нарушению наложен 1 штраф на сумму 7292,5 тенге за несоблюдение домашнего карантина.

В Зайсанском районе провели 9 рейдов по 67 объектам, из них 30 торговых объектов, 10 мест общественного питания, 2 дома культуры, 2 бани, 5 общественных транспортов, 3 банка и 2 нотариальных конторы. В результате зарегистрировано 1 нарушение.

Напоминаем, что цель мониторингов – напомнить жителям, что угроза распространения коронавирусной инфекции не отступила, а неисполнение рекомендаций влечёт за собой административную ответственность.