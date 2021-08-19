Многовекторный характер партнёрства

Восточный Казахстан с рабочим визитом посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Павел Утюпин. В ходе визита обсуждены проекты, реализация которых выгодна как для белорусской, так и для казахстанской стороны.

Отметим, что для Казахстана Беларусь – стратегический партнёр и союзник. В конце июня главы правительств обсудили актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной, энергетической, транспортно-логистической, строительной сферах, промышленной кооперации и образовании, а также регионального взаимодействия.

Это первый визит посла Павла Утюпина в Восточно-Казахстанскую область. В ходе поездки он встретился с акимом Семея Бакытжаном Байахметовым, посетил историко-культурный музей-заповедник Абая, предприятие, специализирующееся на производстве сельскохозяйственной и грузовой техники, – ТОО «СемАЗ», молокоперерабатывающее предприятие ТОО «Восток-Молоко», ТОО «Белорусская шина», а также провёл встречу с белорусской диаспорой региона. В областном акимате состоялись переговоры с руководством ВКО и представителями ведомств сельского хозяйства, предпринимательства. В ходе обсуждения с заместителем акима ВКО Ержаном Нурбаевым состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества.

Белорусский дипломат отметил, что с казахстанской стороной есть успешные соглашения в сфере сельского хозяйства, в частности тракторостроения, комбайностроения. Стороны обсудили возможное взаимодействие по производству отдельных узлов и агрегатов для тракторов. Минский тракторный завод готов оказать содействие, чтобы вместе с ТОО «СемАЗ» работать в этом направлении и увеличить локализацию производства. В целом, у восточноказахстанской области и Беларуси есть перспективы эффективного партнёрства по налаживанию выпуска необходимой сельхозтехники, которая пока не производится в Казахстане, но в ней есть большая потребность. Тем более, в Восточном Казахстане имеются подходящие производственные площадки.

При встрече глав правительств Премьер-Министром РК Аскаром Маминым была озвучена информация о необходимости строительства в Казахстане молочно-товарных ферм. Поэтому Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси Павел Утюпин сообщил, что у них есть проектные и строительные организации, которые могут построить МТФ под ключ согласно техническим заданиям конкретного заказчика. Посол пригласил делегацию Восточного Казахстана приехать в Беларусь, чтобы своими глазами увидеть подобные фермы. Стороны обсудили возможность сотрудничества в данном направлении в рамках государственно-частного партнёрства.

Ержан Нурбаев подчеркнул, что регион находится на первом месте по производству семян подсолнечника и молока, на втором – по производству мяса, также в лидерах по животноводческой продукции. Поэтому есть особые перспективы участвовать в совместных проектах.

Павел Утюпин также рассказал, что Минский автомобильный завод активно сотрудничает с Казахстаном по вопросу поставки современной пожарной техники, которая предназначена для перевооружения департаментов по чрезвычайным ситуациям. В этой связи предприятие подготовило коммерческое предложение для рассмотрения возможностей использования пожарной техники в Восточном Казахстане. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси выразил надежду на сотрудничество с регионом и в этом направлении.

Кроме того, стороны обсудили взаимодействие в сфере деревообрабатывающего производства, туризма. Договорились о создании Дорожной карты по сотрудничеству между Восточным Казахстаном, Могилёвской и Брестской областями. Кроме того, Посол Беларуси предложил провести ежегодную международную сельскохозяйственную выставку «Белагро» в Казахстане, чтобы субъекты растениеводства, животноводства, ветеринарии смогли найти точки соприкосновения. В заключение встречи стороны выразили надежду на дальнейшее развитие тесных взаимоотношений, реализацию новых взаимовыгодных проектов.

Дарья Антон

Фото Ануара Тюлюбаева