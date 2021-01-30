Многовекторная поддержка 

В этом году в Восточно-Казахстанской области адресную социальную помощь получат 8,8 тысячи семей.

Улучшение условий жизни нуждающихся людей, по праву, можно назвать одним из приоритетных направлений государственной политики Республики Казахстан. Год от года в стране увеличивается финансирование социальных программ, направленных на поддержку социально уязвимых категорий граждан, в том числе многодетных и малообеспеченных семей.

Один из эффективных механизмов поддержки этой категории граждан – адресная социальная помощь (АСП). Эта выплата предназначена для тех, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет менее 70 процентов от прожиточного минимума. Так, в прошлом году в Восточно-Казахстанской области 10969 многодетных и малообеспеченных семей получили адресную социальную помощь на сумму 4,7 миллиарда тенге. Об этом стало известно на заседании областного акимата под председательством главы региона Даниала Ахметова.

Стоит отметить, что, помимо назначения государственных пособий, в регионе большое внимание уделяется мерам активной занятости: проводится работа по трудоустройству и вовлечению социально уязвимых категорий граждан в предпринимательство. К примеру, 2907 человек из числа получателей АСП получили возможность зарабатывать. Благодаря государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» 636 многодетным и 239 малообеспеченным семьям предоставлены гранты на реализацию бизнес-идей.

– От членов многодетных и малообеспеченных семей поступило 1060 заявок на гранты, – сообщил руководитель Управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области Жасулан Сарсебаев, – из которых 875 заявок, или 82 процента, были одобрены. По распоряжению акима ВКО Даниала Ахметова в прошлом году созданы городские и районные общественные комиссии по вопросам многодетных и малообеспеченных семей. Они в течение года провели 77 разъяснительных работ, в ходе которых рассмотрены актуальные вопросы: предоставление жилья, грантов для многодетных и малообеспеченных семей, а также качество учебного процесса, обеспечение школьной формой, питание и другие. Хочу отметить, что в области первыми в стране созданы общественные объединения «Ақ ұлпа аналары» и «Үйлесім».

Также Жасулан Сарсебаев сообщил, что в этом году гарантированный социальный пакет для детей из числа семей-получателей АСП – в возрасте от одного года до шести лет планируется предоставлять через электронный портал социальных услуг. Это нововведение позволит самостоятельно выбирать поставщика.

В целом, в текущем году планируется, что адресную социальную помощь назначат 8,8 тысячи семей, в которых более 42 тысяч человек. Из них предполагается обеспечить продуктовыми наборами и гигиеническими средствами 11 тысяч детей от года до шести лет.

Как отметил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, за прошедший год сделано немало, однако необходимо продолжить дальнейшую эффективную работу.

– В прошлом году проделана большая работа, – резюмировал глава региона. – В этом году поручаю охватить трудоспособных получателей адресной социальной помощи активными мерами содействия занятости, в том числе грантами и микрокредитами. Также поручаю подготовить индивидуальный проект по оздоровлению представителей старшего поколения. Это особенно важно для пожилых людей, которые внесли огромный вклад в развитие нашей страны. У нас для этого имеются замечательные центры.

Александра Исаева

Фото пресс-службы акима ВКО