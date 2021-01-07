Мнения к статье Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева

Инесса Чернышёва, председатель Общественного совета Усть-Каменогорска:

– Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» («Независимость превыше всего») отметил три самые главные ценности для всего народа – наши земли, родной язык, согласие и единство.

В этом году Республика Казахстан отмечает 30-летие независимости. Развитие страны за этот период Глава государства разделил на три этапа: первое десятилетие – консолидация казахстанской государственности, второе – внутренняя культурная консолидация и утверждение авторитета страны на международной арене, третье – принятие Стратегии «Казахстан-2050» и других государственных программ, решение всех вопросов о государственной границе. И все достижения Глава государства связывает с именем Первого Президента

РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева и с трудом и мудростью народа. Он отмечает, что Елбасы стал вечным символом независимости.

Теперь грядёт четвёртое десятилетие для нашей суверенной страны. По словам Касым-Жомарта Токаева, на этот период перед нами стоит задача – стать сильным государством и мудрым народом. Для этого необходимо продолжить политические и экономические реформы, процесс модернизации общественного сознания.

Гульмира Жаменкенова, библиотекарь Курчумской центральной районной библиотеки:

– В статье «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» Президент РК Касым-Жомарт

Токаев даёт ответ на ряд важных для каждого казахстанца вопросов. В том числе об истории нашей страны, её территориальной целостности.

Глава государства отмечает необходимость создания новой истории Казахстана на основе новых позиций и открытий, с учётом имеющихся пробелов. Она должна быть написана в академическом стиле. К этой работе необходимо привлечь авторитетных историков. Президент чётко обозначил позицию Казахстана относительно заявлений некоторых политиков, затрагивающих вопросы границ территории нашей страны.

«Наша священная земля, унаследованная от предков, – наше главное богатство. Эта огромная территория не досталась казахам в подарок от кого-либо. Наша история сегодня не измеряется лишь 1991-м или 1936 годом. Наш народ проживал в этих краях как во времена Казахского ханства, Золотой Орды, Тюркского каганата, так и в эпоху гуннов и саков. Одним словом, корни нашей национальной истории уходят глубоко в древние времена. В целом историей должны заниматься историки, а не политики – сказал Глава государства.

Я родилась и выросла в Курчумском районе, обучалась в школе на русском языке. Для меня, как и для моих соотечественников, наряду с дальнейшим развитием казахского языка, овладением им нашими гражданами, важно сохранить хорошее знание русского. Убеждена, что с этим согласится любой казахстанец. К изу-чению многих языков, наряду с почитанием родного, призывал в своё время великий Абай. Меня радует, что в нашей стране широкое использование государственного языка не приводит к ограничению изучения или использования других языков. Государство создаёт условия для развития родного языка, традиций и обычаев представителей всех этносов.