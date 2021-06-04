Рашила Мукашева, сотрудник Восточно-Казахстанского музея искусств:

– Флаг, Герб и Гимн Республики Казахстан – незыблемые ценности нашего государства, олицетворяющие собой священный образ Независимости.

В каждом из государственных символов заложен особый смысл, который прослеживается в отдельных элементах. К примеру, небесно-голубой цвет Государственного Флага символизирует чистое небо, мир и согласие. Центральный элемент Государственного Герба – шанырак – символ того, что народ Казахстана проживает в общем доме, под единым шаныраком. Каждая строчка Государственного Гимна необычайно вдохновляет и пробуждает в людях чувство патриотизма.

Ежегодно 4 июня в Восточно-Казахстанском музее искусств проводятся познавательные лекции для школьников, студентов и военнослужащих, им рассказывают об истории создания государственных символов.

В этот праздничный день хочется пожелать всем казахстанцам добра и благополучия. И пусть высоко реет Флаг нашего государства!

Равиль Юнусов, председатель молодёжного движения «Жаңғыру жолы»:

– День государственных символов – один из важных праздников для казахстанцев. Ведь именно – Герб, Гимн и Флаг составляют главную символику страны. Они свидетельствуют о самостоятельности, суверенитете и независимости Казахстана. К тому же, в них содержатся символы прошлого, отражающие духовность нашего народа.

В истории независимого Казахстана много важных событий и фактов, но история возникновения государственных символов – особая. Ведь в их создании, разработке участвовали простые люди, творческая и интеллектуальная элита страны. На конкурс проектов Флага, Гимна и Герба РК поступило много заявок и предложений. Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев лично вносил поправки в текст Государственного Гимна. С развитием спорта, науки и культуры, Флаг Казахстана стал узнаваемым во всём мире. При многочисленных победах на соревнованиях, турнирах и олимпиадах наши сооте-чественники несли его с гордостью.

Юлия Горягина, методист Молодёжного ресурсного центра района Алтай:

– Ежегодно 4 июня в Казахстане отмечается День государственных символов. Думаю, о важности этого праздника говорит само название. Государственные символы – один из неотъемлемых атрибутов любого государства, отражающих его суверенитет, единство народа.

Символами Республики Казахстан являются Герб, Флаг и Гимн. В них заложены исторические, культурные ценности, традиции и наследие предков. Госсимволы представляют собой основу незыблемости независимого государства. Флаг небесно-голубого цвета, парящий орёл, яркое солнце, мелодичный Гимн, золотой Герб – всё это отражает идею консолидации казахстанского общества и устремлённости в успешное будущее.

Жанат Жиенбекова, заместитель директора КГУ «Централизованная библиотечная система имени Оралхана Бокея» Усть-Каменогорска:

– В июне 1992 года утверждены государственные символы независимого Казахстана. Герб, Флаг, Гимн являются неотъемлемым атрибутом независимого государства. Они общечеловечны, всесословны, внеклассовы и объединяют все этносы, живущие под большим шаныраком Казахстана. Они вызывают патриотические чувства, стремление трудиться на благо Родины, развивать искусство и культуру нашего народа.

Конституция Казахстана гласит: «Гражданин республики обязан уважать государственные символы – Герб, Флаг, Гимн». Для каждого казахстанца они святы и почитаемы.