Айымгуль Сейпутанова, доцент ВКГУ им. С. Аманжолова, кандидат филологических наук:

– Внимательно прочитала интервью Главы государства Касым-

Жомарта Токаева, опубликованное в республиканской газете «Ана тілі». Действительно, на момент объявления чрезвычайного положения в стране люди относились к пандемии с некоторым недоверием, позволяли себе не соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

Люди, привыкшие к пышным праздникам и тоям, несмотря на запреты, продолжали собирать гостей, подвергая их и себя опасности. Многие не понимают, что в результате погибают люди, хотя это можно предотвратить, выполняя простые требования и рекомендации санитарных врачей.

В ходе интервью также затронут вопрос о статусе казахского языка. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, лобовая атака с целью повышения статуса государственного языка и насильственного расширения ареала его применения контрпродуктивна, поскольку может спровоцировать дестабилизацию межнациональных отношений.

Эту проблему нужно решать поступательно, системно. Поэтому Глава государства определил четыре направления, по которым нужно вести активную работу, и давно уже пора перейти от слов к действиям.

В заключение Президент сказал, что развитие и процветание Казахстана находится исключительно в наших руках. Полностью разделяю эту точку зрения. Мы должны сплотиться и постараться преобразовать сложившуюся ситуацию.

Елена Березинская-Абилова, руководитель медиа-центра проектного офиса «Адалдық алаңы» ВКО, председатель

регионального Совета деловых женщин НПП РК «Атамекен»:

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев в интервью республиканской газете «Ана тiлi» отметил, что пандемия изменила привычный уклад жизни не только казахстанцев, но и всего человечества.

Но она не застала нас врасплох. В Нур-Султане, Алматы и Шымкенте оперативно построены три инфекционных больницы, клиники во всех регионах оснащены надлежащим оборудованием. Государство выделило необходимые средства на борьбу с пандемией.

Президент особо отметил роль медицинских работников республики. Подвергая риску собственное здоровье, они ответственно выполняют свой профессиональный долг.

Меня глубоко тронули слова Главы государства о том, что мы живем в одной стране, дышим одним воздухом, поэтому вместе несем ответственность за происходящее. Касым-Жомарт

Кемелевич подчеркнул необходимость строгого соблюдения режима карантина гражданами, напомнив, что это проходящее явление, и трудности со временем закончатся.

Уважаемые восточноказахстанцы, считаю, что мы должны с пониманием отнестись ко всем профилактическим мерам и помнить, что от их соблюдения зависит наша безопасность.

Роза Толемысова, руководитель Управления по развитию языков Восточно-Казахстанской области:

– В газете «Ана тілі» опубликовано интервью Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Судьба казахского народа находится на весах истории», в котором Глава государства затронул актуальные темы.

Обсуждая ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции, которую сейчас переживает весь мир, Президент РК обозначил необходимость уже сейчас задуматься о развитии страны в посткарантинный период. Ведь пандемия – проходящее явление, на первом месте – благосостояние граждан.

Также Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос о повышении статуса государственного языка. Действительно, необходимо усилить работу в этом направлении. Каждый гражданин страны должен способствовать развитию казахского языка в той сфере, где он трудится. Только совместная работа приведет к положительному результату.